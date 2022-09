La députée RN de la Marne dépose une proposition de loi pour supprimer les zones à faible émission mobilité

C'est une information France Bleu Champagne-Ardenne. La députée Rassemblement National de la Marne, Anne-Sophie Frigout, dépose ce jeudi 15 septembre une proposition de loi visant à supprimer les ZFEM, les Zones à Faibles Emissions Mobilité. Il s'agit de secteurs où les collectivités peuvent limiter la circulation des véhicules les plus polluants à travers la mise en place de vignettes.

Anne-Sophie Frigout dénonce un "matraquage des automobilistes". Notamment à Reims où une ZFEM est en place depuis un an. Et depuis le 1er septembre, les véhicules avec une vignette Crit'Air 4 n'ont plus accès au centre-ville de Reims.

On a une ségrégation sociale - Anne-Sophie Frigout

"On est sur une ségrégation sociale, signale-t-elle. Il y a une rupture d'égalité entre nos concitoyens." Mise en place pour réduire la pollution de l'air, cette ZFEM ne convainc pas la députée de la 2e circonscription de la Marne qui l'assure : "On ne réglera pas ce problème de pollution de l'air avec une ZFEM."

D'après Atmo Grand Est, qui surveille la qualité de l'air dans notre région, la pollution baissera significativement lorsque les voitures dotées d'une vignette Crit'Air 3 seront interdites. A Reims, cette interdiction est prévue pour fin 2023. Atmo Grand Est estime alors que les émissions d'ozone diminueront de 5 à 6 microgrammes par mètre cube. Proche d'une zone de trafic, on mesure environ 35 à 40 microgrammes par mètre cube.

Une décision politique

"Arnaud Robinet fait du zèle en souhaitant instaurer sa ZFEM plus tôt que la loi" reproche la députée marnaise au maire de Reims. La loi dite "d'orientation des mobilités" votée en 2019 et renforcée par celle dite de "lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets" rend obligatoire l'instauration d'une ZFEM dans l'ensemble des agglomérations de plus de 150.000 habitants d'ici le 31 décembre 2024.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour appuyer sa proposition de loi, Anne-Sophie Frigout a lancé une pétition le 29 août. Sur l'antenne de France Bleu Champagne Ardenne, elle assure avoir "dépassé les 10.000 signatures". Sa proposition de loi a déjà été co-signée par une cinquantaine de députés, dont la chef de fil du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Interview de la députée RN de la 2e circonscription de la Marne, Anne-Sophie Frigout le jeudi 15 septembre Copier

La députée de la deuxième circonscription de la Marne, qui s'apprête à rejoindre Agde (Hérault) pour les journées parlementaires du Rassemblement National, fait confiance à Jordan Bardella (député européen) pour prendre la présidence du parti le 5 novembre.