La mairie du Mans lance une étude sur la reconstruction du gymnase du collège du Vieux-Colombier

Après l'incendie qui a ravagé en mars 2018 le gymnase du collège du Vieux-Colombier, la mairie du Mans lance un projet de reconstruction. Un architecte a été mandaté. L'étude devrait prendre un an et les travaux une année supplémentaire.

Le Mans, France

La mairie du Mans veut aller le plus vite possible, pour permettre aux élèves du collège du Vieux-Colombier de suivre des cours de sport dans leur gymnase. Le bâtiment a été réduit en cendres par un incendie, en mars 2018. Depuis, les élèves sont obligés d'être transportés en car pour aller dans d'autres gymnases de la ville du Mans. Cela coûte entre 50 000 et 65 000 euros au département.

Un nouveau gymnase à l'horizon 2021 ?

La municipalité mancelle lance une étude pour reconstruire un nouveau bâtiment au Vieux-Colombier. Le sujet est abordé ce jeudi 17 janvier lors d'un bureau municipal. Le projet doit ensuite être voté lors du conseil municipal du 31 janvier. La Ville du Mans va débloquer une enveloppe de 300 000 euros. "Le maire Stéphane Le Foll m'a demandé d'en faire une priorité. Un architecte a été embauché, c'est son dossier prioritaire", souligne François Edom, adjoint au maire en charge des sports.

Le collège et les élèves ont besoin de leur gymnase

Au total, le chantier devrait coûter 4 millions d'euros. C'est surtout grâce à l'argent versé par les assurances que le projet verra le jour. L'étude de l'architecte devrait durer une année. A laquelle il faudra ajouter un an de travaux. C'est donc à l'horizon 2021 qu'un nouveau gymnase du Vieux-Colombier devrait pouvoir accueillir des élèves.