INFO FRANCE BLEU - Le Rassemblement National fait tomber des têtes en Dordogne

C'est l'heure des règlements de compte au Rassemblent National. Alain Rodriguez, Frédéric Gojard, Patrick Laflaquière et Pascale Léger ont été démis de leurs fonctions au sein du Rassemblement National de Dordogne. Ainsi en a décidé le bureau national du parti ce dimanche soir. Selon un mail que France Bleu Périgord a pu consulter, ils ont été remerciés "pour avoir diffuser sur les moyens de communication du Rassemblement National et dans la presse des propos critiquant ses décisions et sa hiérarchie".

Un parachutage très mal vu

Fin avril dernier, la tête de liste pour la Dordogne aux élections régionales est annoncée : le girondin Jacques Colombier portera les couleurs du Rassemblement National. Quelques jours plus tard, le tout nouveau secrétaire départemental du parti en Dordogne ne mâchait pas ses mots après cette décision. Alain Rodriguez dénonçait notamment un "parachutage" et une "décision" incompréhensible. Une page Facebook, intitulée "La Résistance Nouvelle Dordogne" a même été créée en réaction à la nomination de Jacques Colombier. De son côté, Patrick Laflaquière, l'ancien trésorier du RN en Dordogne évoquait l'arrivée d'"un vieux" professionnel de la politique en Dordogne et de "redoutables loups prédateurs avides de pouvoir et d'avantage financier". Sur sa page Facebook, Frédéric Gojard, le directeur de Campagne du RN Dordogne, partageait ce message : "Les apparatchiks et/ou bobo bordelais, on n'en veut pas en Dordogne".

Des critiques qui ne passent pas

Sauf que ces critiques en public et dans la presse ne sont pas du goût du parti. Ce dimanche 9 mai, le Rassemblement National annonce dans un mail laconique que la direction "a pris la décision de [les] démettre de toutes [leurs] fonctions au sein de notre mouvement". Gilles Pennelle, délégué national aux Fédérations et aux Élus et signataire du courriel, ajoute qu'ils seront également traduits "devant la commission des conflits pour avoir diffuser sur les moyens de communication du Rassemblement National et dans la presse des propos critiquant ses décisions et sa hiérarchie". Ce mail a été reçu par Alain Rodriguez, Patrick Laflaquière*, Frédéric Gojard et Pascale Léger.

Dans un second temps, Edwige Diaz, la tête de liste du RN aux élections régionales envoie un mail aux intéressés où elle explique que "La sédition, les tentatives de déstabilisation, l’indiscipline et l’utilisation frauduleuse des moyens du Rassemblement National n’ont pas leur place au sein de notre mouvement".

Edwige Diaz annonce que la nouvelle équipe du RN en Dordogne sera présentée ce mercredi 12 mai.

Quid des départementales ?

Un problème se pose désormais car deux des figures virées par le parti sont candidats aux élections départementales en juin prochain. Alain Rodriguez et Frédéric Gojard ont en effet été choisis pour porter les couleurs du Rassemblement National. Dans son mail, Edwige Diaz précise que "leur parole n’engage désormais plus notre famille politique et toute utilisation qu’ils pourraient faire des moyens du RN et du fichier du RN serait passible de poursuites". Frédéric Gojard assure qu'il n'est plus possible de faire marche arrière car les candidatures sont déposées. "Les idées restent" dit-il mais il ne s'exprimera plus au nom du Rassemblement National.

*Patrick Laflaquière s'étonne d'avoir reçu ce mail car il n'a plus de fonction au sein du RN Dordogne.