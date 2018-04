Nantes, France

Edouard Philippe et Gérard Collomb ont atterri à l'aéroport de Nantes-Atlantique ce vendredi vers 16h. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur effectuent une visite surprise, cinq jours après le début de la vaste opération des forces de l'ordre sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Depuis lundi, 2.500 gendarmes étaient mobilisés pour déblayer les axes routiers et expulser des occupants illégaux des squats construits sur la zone. Depuis le début de cette opération, 80 à 100 zadistes ont été blessés, ainsi que 43 gendarmes et trois journalistes.

Edouard Philippe et Gérard Collomb ont aussitôt quitté Nantes pour se rendre au PC crise installé à Saint-Etienne-de-Montluc. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a rendu hommage aux forces de l'ordre et évoqué un "point de situation sur l'avenir du site".

Au poste de commandement de la @Gendarmerie, à Notre-Dame-des-Landes avec @EPhilippePM.

Soutien aux 2500 femmes et hommes mobilisés qui œuvrent depuis lundi avec professionnalisme et rigueur au rétablissement de l’ordre républicain.

Point de situation sur l’avenir du site.#NDDLpic.twitter.com/WZWifmTlJS — Gérard Collomb (@gerardcollomb) April 13, 2018

Edouard Philippe et Gérard Collomb dialoguent avec les gendarmes à huis clos. Une déclaration est prévue dans les prochaines minutes.