Le député Nicolas Dupont-Aignan, président du Mouvement Debout la France a annoncé en avant-première sur France Bleu Paris ce lundi qu'il allait lancer une action contre la limitation de vitesse à 80km/h.

Une lettre envoyée aux députés

Nicolas Dupont-Aignan souhaite le report de l'application de la baisse de la vitesse à 80km/h (90km/h aujourd'hui) sur les départementales. Il juge cette mesure "stupide et inefficace" qui selon lui "n’aura aucune conséquence sur la sécurité routière et n’a pour but que de remplir les caisses de l’État". C'est ce qu'il explique dans une lettre qu'il envoie ce lundi à tous les députés.

L'intégralité de la lettre

Il souhaite que l'application de cette mesure soit reportée "pour avoir le temps de mener une réelle expérimentation, qui pourrait très bien avoir lieu dans le département du Premier ministre, lui qui semble si prompt à faire appliquer cette mesure en dépit du bon sens", conclut-il.

Des affiches partout en France

Des stickers pour dire non aux 80km/h vont être distribués aux automobilistes pour qu'ils les fixent sur leur pare-brise. Des affiches seront aussi collées par les militants de Debout la France dans tout le pays.