INFOGRAPHIE - Défilé du 14 juillet : les horaires et les chiffres clés

A la veille du traditionnel défilé militaire du 14 juillet, en présence de Donald Trump qui sera aux cotés d'Emmanuel Macron pour célébrer l'entrée en guerre des USA lors de la Première guerre mondiale, voici quelques chiffres clés pour mieux comprendre le défilé 2017.

Le défilé du 14 juillet mettra à l'honneur les soldats américains, célébrant le centenaire de leur engagement dans la Grande guerre, ainsi que les forces françaises engagées contre Daech, comme l'a annoncé le 5 juillet le gouverneur militaire de Paris. A cette occasion, Donald Trump sera présent aux cotés du Président de la République, Emmanuel Macron. Un événement qui nécessite une organisation millimétrée et le déploiement d'un grand nombre de personnels.

3.765 hommes, 211 véhicules, 63 avions

Vendredi 14 juillet, se déroulera sur les Champs-Élysées, le traditionnel défilé militaire avec cette année en invités, les États-Unis © Visactu - Visactu

Le défilé aérien débutera à 10h45 et verra pas moins de 63 appareils survoler la capitale dont 49 appareils de l’armée de l’Air, six de la Marine nationale et huit de l’US Air Force. À 11h débutera le défilé, 3.765 hommes et femmes descendront la célèbre avenue. Il seront suivis à 11h30 par le défilé des hélicoptères : 29 appareils survoleront l'avenue des Champs-Élysées dont 17 de l’aviation légère de l’armée de Terre, cinq de l’armée de l’Air, trois de la Marine nationale, trois de la Gendarmerie nationale et un de la Sécurité civile.

Les troupes motorisées constituées de 211 véhicules et 62 motos descendront les Champs-Élysées à partir de 11h35. Comme chaque année, la Garde républicaine clôturera cette édition 2017 et ce à partir de 11h50. Le défilé des troupes montées comptera 241 chevaux.

Pour assurer la sécurité, près de 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris, a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.