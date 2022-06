INFOGRAPHIE - Âge moyen, sexe, profession : portrait-robot des députés élus

Les 577 députés qui vont siéger durant les cinq prochaines années sont désormais élus. Les macronistes d'Ensemble! ont obtenu 245 sièges à l'issue du second tour des législatives dimanche, devant la coalition de gauche Nupes et ses alliés (137 sièges) et le Rassemblement national, qui réalise une percée historique (89 sièges). Le taux d'abstention s'élève à 53,79%. Un peu moins féminine que la précédente, peuplée de nombreux cadres et de députés dont l'âge moyen est inférieur à 50 ans : voici à quoi va ressembler la nouvelle Assemblée nationale.

Âge moyen des députés : 48,5 ans

La moyenne d'âge de la nouvelle Assemblée nationale est de 48,5 ans, proche de celle constatée à l'issue des législatives de 2017 (48,8 ans). Ces élections avaient été marquées par un fort rajeunissement, avec une baisse de cinq ans de l'âge moyen des députés par rapport à 2012.

C'est au sein de l'alliance LR/UDI que l'âge moyen est le plus élevé (51,3 ans). Suivent ensuite la coalition Ensemble (49,7 ans), puis le RN et la Nupes (45,9 ans).

Les deux députés les plus jeunes élus dimanche ont 21 ans : il s'agit de Tematai Le Gayic, régionaliste élu dans la première circonscription de Polynésie française, qui devient le plus jeune député de l'Histoire de la Ve République. Et de Louis Boyard, élu Nupes-LFI dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Quant au plus âgé, il s'agit de José Gonzalez, 79 ans, élu RN dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône.

37,3% de femmes

La nouvelle assemblée est encore loin de la parité, avec 37,26% de femmes. Avec 215 femmes, contre 224 élues en 2017, l'hémicycle est un peu moins féminisé qu'il ne l'était lors de la précédente législature (38,8%). Cette dernière avait été marquée par un record du nombre de femmes à l'Assemblée nationale, où elles n'étaient que 155 à l'issue des élections de 2012.

C'est au sein de l'alliance LR/UDI que les femmes sont proportionnellement les moins présentes (28,07%) tandis qu'elles sont les plus présentes au sein de la Nupes (43,07%). Le pourcentage de femmes députées est par ailleurs de 37,08% au sein du RN et de 40,41% au sein d'Ensemble.

Les cadres très présents

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, ce sont les cadres de la fonction publique qui sont les plus représentés (75 députés), devant les cadres administratifs et commerciaux d'entreprise (66), les professions libérales (58), les professions intermédiaires (55) et les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (49).

Moins de nouveaux qu'en 2017

Parmi les 577 députés élus, un peu moins de la moitié (275) occupaient déjà un siège au Palais-Bourbon lors de la précédente législature. 165 députés briguant une réélection ont échoué, dont 65 éliminés au premier tour et 100 battus au second. En 2017, sur 345 députés candidats à une réélection, 140 seulement l'avaient emporté. La législature avait été ainsi marquée par un fort renouvellement.

Age moyen, sexe, profession: la nouvelle Assemblée nationale en chiffres © Visactu