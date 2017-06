INFOGRAPHIE - Comment les Doubiens ont-ils voté aux élections législatives de 2012 ?

En 2012, les Doubiens avaient élu Barbara Romagnan (PS), Eric Alauzet (EELV), Marcel Bonnot (UMP), Pierre Moscovici (PS) et Annie Genevard (UMP). Retour en infographies.

Les résultats du premier tour de l'élection législative sont tombés ce dimanche dans le Doubs. Dix candidats s'affronteront dimanche prochain pour le second tour. Fannette Charvier (LREM) et Barbara Romagnan (PS) dans la 1e circonscription ; Eric Alauzet (EELV) et Ludovic Fagaut (LR) dans la 2e circonscription ; Denis Sommer (LREM) et Frédéric Cartier (LR) dans la 3e circonscription ; Frédéric Barbier (LREM) et Sophie Montel (FN) dans la 4e circonscription ; et Annie Genevard (LR) et Sylvie Le Hir (LREM) dans la 5e circonscription.

Au premier tour des élections législatives de 2012, seule la 4e circonscription avait connu une triangulaire avec les candidats UMP, PS et FN au deuxième tour. Retour en infographies sur les précédents scrutins législatifs.