INFOGRAPHIE -Comment les Haut-Saônois ont-ils voté aux élections législatives de 2012 ?

En 2012, les Haut-Saônois avaient élu le socialiste Jean-Michel Villaumé et Alain Chrétien, issu de l'UMP. Cette année, sont arrivés en tête du premier tour de l'élection législative les candidats de La République en Marche et du Front National. Retour en infographies.

Les résultats du premier tour de l'élection législative sont tombés ce dimanche en Haute-Saône. Quatre candidats s'affronteront dimanche prochain pour le second tour. Barbara Bessot-Ballot (LREM) et Léonie Cugnot (FN) dans la 1e circonscription et Christophe Lejeune (LREM) et Maurice Monnier (FN) dans la 2e circonscription .

Au premier tour des élections législatives de 2012, les candidats du Parti Socialiste et de l'UMP étaient arrivés en tête des deux circonscriptions haut-saônoises. Retour en infographies sur les précédents scrutins législatifs.