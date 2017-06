INFOGRAPHIE - Comment les Jurassiens ont-ils voté aux élections législatives de 2012 ?

En 2012, les Jurassiens avaient élu Jacques Pélissard, Marie-Christine Dalloz et Jean-Marie Sermier, trois députés issus de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP). Retour en infographies.

Les résultats du premier tour de l'élection législative sont tombés ce dimanche dans le Jura. Six candidats s'affronteront dimanche prochain pour le second tour. Danielle Brulevois (LREM) et Cyrille Brero (LR) dans la 1e circonscription ; Marie-Christine Dalloz (LR) et Anne Prost-Grosjean (LREM) dans la 2e circonscription ; et Jean-Marie Sermier (LR) et Paul-Henri Bard (MoDem) dans la 3e circonscription.

Au premier tour des élections législatives de 2012, les candidats du Parti Socialiste et de l'UMP étaient arrivés en tête des trois circonscriptions jurassiennes. Retour en infographies sur les précédents scrutins législatifs.