INFOGRAPHIE - Élection présidentielle : comment l'Indre-et-Loire a-t-elle voté lors des derniers scrutins ?

Les élections présidentielles sont programmées les 10 et 24 avril 2022.

Qui sortira vainqueur des urnes aux premier et deuxième tours de l'élection présidentielle les 10 et 24 avril ? Il s'agit de la 11e élection présidentielle de la Ve République. Avec le recul, comment l'Indre-et-Loire a-t-elle voté lors des scrutins du XXIe siècle ? Le département a-t-il toujours voté comme au niveau national ? Est-ce une terre de gauche ou de droite lors des présidentielles ? Autant de questions qui sont éclairées par les résultats des scrutins depuis 2002.

L'Indre-et-Loire a-t-elle toujours voté comme au niveau national ?

L'histoire présidentielle du XXIe siècle démarre avec le duel Chirac - Le Pen en 2002. Le résultat a été le même dans tous les départements de France, à savoir la victoire nette de Jacques Chirac sous un front républicain à l'époque, 82,21% pour le candidat de la droite au niveau national, et même 84,84% sur le département d'Indre-et-Loire.

L'élection suivante sera celle du renouvellement. Une nouvelle génération de candidats arrive : Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou se présente pour la deuxième fois après 2002. Jean-Marie Le Pen est toujours là, mais son heure est passée. Le spectre de 2002 est encore dans toutes les têtes, il n'obtient que 9,1% en Touraine (10,44% au niveau national).

Dans ce scrutin de 2007, la Touraine s'affiche ouvertement à droite, plaçant Nicolas Sarkozy en tête à la fois au premier et au deuxième tour, tout comme au niveau national, Nicolas Sarkozy devenant le président de la République. Encore une fois, l'Indre-et-Loire confirme sa propension à coller aux résultats nationaux. Pour preuve, le département place tous les candidats dans l'ordre exact des résultats sur la France, avec un écart infime entre le scores final et les scores tourangeaux.

L'Indre-et-Loire, une terre électorale de droite, au moins au premier tour

Le vote RPR/UMP du département d'Indre-et-Loire se confirme une nouvelle fois, en 2012. Nicolas Sarkozy est candidat à la succession, François Hollande est le candidat du Parti socialiste, Marine Le Pen dispute sa première campagne présidentielle, tout comme Jean-Luc Mélenchon. En cette année 2012, François Hollande bascule en tête au niveau national d'une courte tête face à Nicolas Sarkozy. Mais en Indre-et-Loire, c'est le candidat de l'UMP qui arrive en tête, très légèrement, 470 voix séparent les deux hommes, alors que 355.255 Tourangeaux se sont exprimés au premier tour.

Le duel Hollande - Sarkozy a été indécis au niveau national, pour finalement se jouer à 1,5 point. François Hollande l'emporte avec 51,64% des suffrages. C'est exactement dans cette proportion que se joue le scrutin en Touraine. Celui qui est alors président du conseil départemental de la Corrèze s'impose avec seulement quelques milliers de voix d'avance.

2017, Marine Le Pen nettement en tête au premier tour

Pour le deuxième scrutin d'affilé, l'Indre-et-Loire ne vote pas en 2017 comme au niveau national. 24% - 21%, c'est le score des deux finalistes, mais dans le sens inverse du résultat final. En Indre-et-Loire, Marine Le Pen arrive en tête au premier tour de la présidentielle devant Emmanuel Macron. Derrière, comme au niveau national, on retrouve François Fillon et Jean-Luc Mélenchon autour des 19%.

C'est un duel Macron - Le Pen qui se déroule au deuxième tour. Sans surprise, Emmanuel Macron est élu président de la République en obtenant dans le département 69,23% des suffrages (66,10% au niveau national).

L'abstention, un enjeu pour le scrutin de 2022

C'est un enjeu majeur au regard des derniers scrutins. L'abstention ne cesse de gagner du terrain lors des présidentielles. Si on excepte l'élection de 2002 qui est hors-norme de part son duel final inattendu, le taux d'électeurs qui s'abstiennent ne cesse de progresser, en France comme en Indre-et-Loire. 14,36% en 2007, 17,28% en 2012, 18,69% en 2017 lors des premiers tours. L'abstention a même atteint un niveau record pour une présidentielle au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 22,97% en Touraine, et même 25,44% au niveau national.