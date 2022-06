INFOGRAPHIE – Législatives : la composition de la nouvelle Assemblée nationale

Victorieuse à l'issue du second tour des législatives ce dimanche, la coalition présidentielle Ensemble échoue à décrocher la majorité absolue à l'Assemblée nationale et remporte 245 sièges selon les résultats définitifs. La Nupes en obtient 131 et le RN 89.

Au lendemain du second tour des élections législatives, la France se réveille ce lundi avec une nouvelle Assemblé nationale sans majorité claire. Le paysage politique est sans dessus dessous dans dans ce qui s'apparente à une contre-performance cinglante pour Emmanuel Macron. La République en marche et ses alliés Modem et Horizons enregistrent la plus petite majorité de la Ve République. Si faible qu'elle pose des questionnements conditionnels.

Selon nos résultats définitifs, Ensemble compte 245 députés dans la nouvelle Assemblée, devant la Nupes qui compte 131 députés. Suivent ensuite le RN avec 89 sièges et les LR avec 61 sièges. Il y a 20 députés sous l'étiquette divers gauche, 10 députés sous l'étiquette divers droite, 10 députés régionalistes, 4 classés en divers centre, 3 députés de l'UDI, 1 député divers et 1 député souverainiste.

