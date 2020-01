INFOGRAPHIE - Municipales : le calendrier détaillé

Tous les électeurs sont appelés à voter pour les élections municipales les 15 et 22 mars 2020, que ce soit en métropole ou outre-mer. Lors de ces deux tours, les Français vont élire pour six ans plus de 500.000 conseillers municipaux, qui désigneront ensuite leur maire. Pour voter le jour J, il faut avoir 18 ans ou plus et être inscrit sur les listes électorales de sa commune.

Voici le calendrier détaillé de ces élections : les dates des deux tours bien sûr, mais aussi celles des dépôts des candidatures, des campagnes électorales officielles, etc.. et jusqu'aux dates des premiers conseils municipaux nouvellement élus.

- - -