INFOGRAPHIES - Sénatoriales : fonctionnement, enjeux, territoires concernés, ce qu'il faut savoir du scrutin

Plus de 79.000 grands électeurs sont appelés aux urnes dimanche, pour le renouvellement d'une partie du Sénat. Environ la moitié de l'hémicycle est renouvelable, comme tous les trois ans, avec 170 des 348 sièges en jeu dans 45 circonscriptions, des Landes au Pas-de-Calais en passant par Paris, la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte.

170 sièges à renouveler dans 45 circonscriptions. © Visactu

Quels sont les enjeux ?

Les sièges à renouveler en 2023, par groupe politique. © Visactu

La droite et le centre devraient maintenir leur domination à l'issue des élections, mais plusieurs rééquilibrages se jouent en coulisses avant les batailles annoncées des européennes et de 2027. Le mode de scrutin, en effet, favorise la stabilité malgré sa complexité. Par ailleurs, le corps électoral, issu en immense majorité des conseils municipaux, fait de ces élections un reflet des dernières municipales, où la droite avait réalisé de bons scores dans les villes de taille moyenne.

Cela ne fait pas les affaires de la majorité présidentielle, et encore moins du parti Renaissance, qui peine à convaincre localement les grands électeurs sur le bilan du gouvernement. Déjà très minoritaire au Sénat et réparti dans plusieurs groupes, le camp d'Emmanuel Macron tentera surtout de limiter ses pertes. Plusieurs observateurs interrogés le voient néanmoins compenser cette situation par une percée du parti Horizons d'Edouard Philippe, qui semble distiller des candidats dans toute la France, sans susciter la rancœur de Renaissance.

Le renforcement possible de l'Union centriste, et son positionnement, sera également scruté, car ce groupe allié de la droite comporte plusieurs proches de la majorité présidentielle - dont plusieurs MoDem - qui votent parfois contre la droite.

Alliés dans une quinzaine de territoires, les socialistes, les communistes et les écologistes veulent se renforcer, et visent la barre des 100 sénateurs à eux trois (91 actuellement). L'accord n'inclut pas La France insoumise, mal implantée localement et absente de la chambre haute, et ne saurait présager d'un avenir en commun aux européennes de juin 2024, où chacun est déterminé à partir de son côté.

Actuellement absent de la chambre des territoires, le Rassemblement national est prêt, de son côté, à s'infiltrer dans la moindre brèche pour faire élire une petite poignée de sénateurs.

Comment se déroule le scrutin ?

Depuis le 1er octobre 2011, le Sénat est composé de 348 sénateurs élus pour un mandat de six ans. La "chambre haute" est renouvelée de moitié tous les trois ans grâce au vote d'un collège électoral de grands électeurs, composé à 95% de délégués des conseils municipaux, mais aussi de sénateurs, députés, conseillers des Français de l'étranger, conseillers régionaux et départementaux.

Deux modes de scrutin cohabitent : dans les départements où sont élus un ou deux sénateurs, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (un tour le matin, l'autre l'après-midi) ; dans les autres départements, elle a lieu au scrutin proportionnel de liste à un tour, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour dimanche, le ministère de l'Intérieur a décompté 1.829 prétendants aux 170 sièges renouvelables en France métropolitaine (38 départements dont ceux d'Île-de-France), en Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Nouvelle-Calédonie) et chez les Français établis hors de France.

Les candidats doivent être âgés de 24 ans pour postuler, sur des listes ou binômes paritaires.

Lee déroulement du vote dimanche. © Visactu

Sénat : vers la parité... chez les candidats. © Visactu

À quoi servent les sénateurs ?

Le Sénat examine et vote les lois, un pouvoir partagé avec l'Assemblée nationale. Si celle-ci a le dernier mot dans la navette parlementaire, la "chambre haute" présente la particularité de ne pas pouvoir être dissoute, au contraire de la "chambre basse" du Parlement.

L'exécutif ne peut pas non plus se soustraire à l'opposition des parlementaires du Palais du Luxembourg quand celui-ci est confronté à un projet de révision constitutionnelle.

Le Sénat évalue les politiques publiques et contrôle l'action du gouvernement à travers une palette d'options : questions d'actualité chaque mercredi, questions orales en séance publique un mardi par mois. "Chambre des Territoires", le Sénat représente les collectivités de métropole, d'outre-mer, des Français à l'étranger.

Troisième personnage de l'État après le président de la République et le Premier ministre, le président du Sénat peut exercer provisoirement les fonctions présidentielles en cas d'empêchement, de démission ou décès.

Un contre-pouvoir

Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, le Sénat bénéficie d'un regain de visibilité. Le Sénat, dominé par une majorité de droite et du centre depuis 2014, a pleinement exercé ces dernières années son rôle de contre-pouvoir dans plusieurs crises politico-médiatiques retentissantes.

Ainsi en juillet 2018, les sénateurs lancent une commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Les 34 auditions de la commission, largement suivies par les Français, conduisent à un rapport de 118 pages. Non sans jeter un froid entre le Sénat et l'exécutif : Faut-il le "transformer" ? "Quel rôle" doit-il jouer ?, interroge en janvier 2019 Emmanuel Macron.

Lors de la crise des Gilets jaunes, la "chambre haute" s'impose aussi dans le débat en demandant à Christophe Castaner et Bruno Le Maire - à l'époque ministres de l'Intérieur et de l'Économie - de s'expliquer sur la gestion des violences et des dégradations survenues au printemps 2019.

En mars 2022, une autre commission d'enquête dénonce "l'explosion des prestations de conseil" durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, un phénomène jugé "tentaculaire". Six mois plus tard, le Sénat adopte, à l'unanimité, une proposition de loi encadrant ces prestations. Le texte doit encore être examiné à l'Assemblée.

Enfin, en juillet dernier, les sénateurs rendent un rapport au vitriol à l'encontre d'une macroniste de la première heure, Marlène Schiappa. L'ex-ministre déléguée à la Citoyenneté est épinglée sur la gestion controversée du fonds Marianne, un dispositif de financement des contre-discours à l'islam radical. Elle finit par être emportée dans le remaniement gouvernemental quelques jours plus tard.