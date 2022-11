Affaire McKinsey : enquête ouverte sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron pour 2017 et 2022

Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet national financier (PNF) pour "tenue non conforme des comptes de campagne" et "minoration d'éléments comptables" concernant les campagnes présidentielles d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022, indique l'institution ce jeudi, précisant une information du Parisien . Les juges d'instruction s'interrogent sur les relations entre le chef de l’État et son entourage avec les cabinets de conseils.

Le PNF confirme en outre l'ouverture d'une information judiciaire le 21 octobre 2022 pour "favoritisme", "recel de favoritisme", à la suite de "plusieurs plaintes d'élus".

Dans son communiqué, le PNF mentionne l'enquête visant le cabinet américain McKinsey, soupçonné de "blanchiment aggravé de fraude fiscale" après un rapport sénatorial , qui faisait apparaître que l'entreprise n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Interrogé par franceinfo, l'Élysée a refusé de commenter l'information.