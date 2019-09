Ingrid Levavasseur : "Ce n'est pas en cassant que le gouvernement va démissionner"

Eure, France

"Ce n'est pas en manifestant tous les samedis, en cassant et en étant violent que le gouvernement va démissionner", a déclaré Ingrid Levavasseur sur France Bleu Normandie, évoquant les "gilets jaunes" qui ont manifesté samedi dernier, notamment à Rouen, tout en précisant : "Ce n'est que mon ressenti personnel".

"Pour ma part cela va se passer désormais dans les urnes, de manière à intégrer le système politique afin de pouvoir évoluer", poursuit l'ancienne figure du mouvement, candidate aux municipales à Louviers (Eure), sur la liste "Changer Louviers".

"Rester digne"

A la fin du mois d'août, on l'a vu aux Journées d'été d'Europe Ecologie les Verts. Se sent-elle proche de cette formation politique ?

"J'ai toujours eu une fibre écolo très profonde, assure-t-elle. J'ai été invité et j'ai été très contente d'y aller en tant que femme qui a manifesté et qui a des convictions à faire entendre. Ce n'est pas pour autant que je me suis encarté à EELV. On travaille d'ailleurs avec les Verts dans notre liste qui est multi-partis."

Ingrid Levavasseur sort ces jours-ci un livre, "Rester digne", dans lequel elle se confie sur son itinéraire. Elle y revient sur les insultes dont elle a été victimes lors de deux manifestations, qui l'ont conduit à quitter le mouvement des "gilets jaunes".

"Je trouve ça juste immonde, on n'agresse pas quelqu'un encore moins en présence de son enfant. Maintenant, je ne vais certainement pas me taire, il y a des choses qui sont anormales comme la fermeture de la classe de l'école maternelle Jean-Zay à Louviers, et je vais continuer à dire haut et fort ce que je pense", explique la candidate aux élections municipales.