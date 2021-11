Inhumation d’Hubert Germain et commémorations : ce qui est prévu ce jeudi 11 novembre

Les commémorations du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918 débuteront à 10h30 à Paris ce jeudi 11 novembre. Après un hommage rendu à Hubert Germain, le dernier Compagnon de la Libération décédé le 12 octobre à l'âge de 101 ans, sous l’Arc de Triomphe, Emmanuel Macron déjeunera avec des porte-drapeaux, les commissaires de la Flamme et les présidents d’associations nationales d’anciens combattants. En début d'après-midi, le chef de l'État présidera la cérémonie d'inhumation du dernier Compagnon de la Libération au Mont-Valérien, principal lieu d'exécution de résistants et d'otages durant la Seconde Guerre mondiale.

Inhumation d'Hubert Germain au Mont-Valérien

Dans un communiqué, l’Ordre de la Libération précise que la dépouille d'Hubert Germain sera conduite, dans la matinée, jusqu'à l’Arc de Triomphe où son cercueil sera placé face à la tombe du soldat Inconnu. Le convoi funèbre, escorté par la garde républicaine à cheval, s'arrêtera au pied des Champs-Élysées pour un moment de recueillement devant la statue du général de Gaulle. Après l’hommage de la Nation rendu par le président de la République à l’ensemble des Compagnons, à l’Ordre de la Libération et à son grand maître, le cercueil prendra la route du Mont-Valérien en attente de son entrée dans la crypte.

L’après-midi, en présence des personnels de l’Ordre de la Libération, des 23 Compagnons collectifs – 5 villes et 18 unités militaires-, des membres du conseil de l’Ordre, du conseil scientifique, des familles de Compagnons, ainsi que de scolaires de la ville de Suresnes qui abrite le mémorial de la France combattante, Emmanuel Macron entrera seul dans la crypte avec le cercueil d'Hubert Germain, afin de saluer une ultime fois le dernier Compagnon de la Libération.

Selon les informations de France Télévisions, ce dernier a demandé au chef de l'Etat que soit déposée sur son cercueil une croix de Lorraine façonnée dans le bois de la charpente de Notre-Dame de Paris.

Tous les Français invités à lui rendre hommage le 10 novembre

Ce mercredi, le grand public est invité à venir se recueillir devant la dépouille du dernier Compagnon et ultime chancelier d’honneur de l’Ordre de la Libération, sous le dôme doré de l’Hôtel national des Invalides. Des "livres d’Or" ont été disposés, ils seront versés aux archives de l’Ordre de la Libération. "À travers lui", ce sont les "1.037 Compagnons constituant, selon les mots du général de Gaulle, 'cette chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l'Histoire de France'", auxquels les visiteurs peuvent rendre hommage.

Ancien député gaulliste et ministre de Georges Pompidou, Grand Croix de la Légion d'honneur, Hubert Germain est décédé le 12 octobre. Seules 1.038 personnes, dont six femmes, ont reçu le titre de compagnon de la Libération. Père des Forces françaises libres (FFL), Charles De Gaulle avait créé l'Ordre de la Libération en novembre 1940 pour "récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de libération de la France et son empire".