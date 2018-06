Landes, France

Le Département des Landes débloque un million et demi d'euros suite aux intempéries, dont un million d'euros immédiatement. Les inondations du 12 juin dernier, les fortes pluies le 3 juin dernier et les orages dans la soirée du 30 mai, les élus départementaux ont voté ce vendredi, à l'unanimité, une aide exceptionnelle. Une première enveloppe, même si tous les dégâts ne sont pas encore chiffrés. Cette aide départementale concerne les biens non assurables. "C'est peut-être imparfait, mais il fallait un geste concret" résume le président du Département, Xavier Fortinon, "au delà du soutien moral, il faut aussi des réponses et des actes".

Le réseau des routes départementales

Une soixantaine de routes départementales ont été endommagées pendant les trois épisodes d'intempéries, notamment le dernier. Il s'agit par exemple de fossés routiers détruits, des effondrements ponctuels de talus et glissements de terrain à reprendre et consolider, des affaissements de chaussées à réparer et des petits ouvrage hydrauliques à refaire. Le coût des travaux est en train d'être chiffré pour monter les dossiers d'aide à présenter à l'Etat, mais dores et déjà le Département débloque 500.000 euros.

L'aide aux collectivités pour la voierie

Les routes communales ont aussi été touchées. Le Département débloque également 500.000 euros, dont la moitié dès cette année. Reste à déterminer les modalités d'attribution et de déterminer les montants à verser.

Des fossés détruits après les inondations dans les Landes - Conseil Départemental des Landes

L'agriculture

Les agriculteurs Landais, durement touchés, vont aussi bénéficier d'une aide départementale : 250.000 euros immédiatement et encore 250.000 euros, en prévision. Il n'existe pas encore de bilan précis, mais on sait déjà que les dégâts sont importants explique Dominique Degos. La conseillère départementale, en charge de l'agriculture, a fait un point ce vendredi sur les dégâts déjà recensés :

5.000 à 10.000 hactares de maïs n'ont pas pu être semés. le non semé n'est pas assurable.

3.000 hectares de fourrages ont été submergés. Conséquence, la première coupe est perdue à 100%.

La mise en herbe dans les prairies pâturées a été retardée d'un mois, les troupeaux ont dû revenir à l'étable et consomment donc déjà les stocks de fourrage.

Seulement 10% à 15% des récoltes des prairies fauchées en mai, le reste est en cours de récolte donc avec un mois de retard et une qualité médiocre.

Dans les vergers de kiwis, les groupements de producteurs font état de 6.330.000 euros de pertes, car il y aura des fruits tâchés et d'autres qui vont tomber. le nettoyage des vergers est pour l'instant estimé à 850.000 euros.

Globalement, pour les prairies "on est sur un niveau de pertes d'environ 44.000 tonnes d'équivalent foin, sachant qu'une tonne de foin coûte 100 euros. On arrive à un montant de 4.400.000 euros", résume Dominique Degos.

Les producteurs de kiwis landais estiment leurs pertes à plus de 6 millions d'euros - Conseil Départemental des Landes

Quid des indemnisations

Un premier déplacement de la Commission d'enquête au titre des calamités agricoles a été organisé par les services de l'Etat, le 19 juin. D'autre part, une soixantaine de maires landais (Hagetmau, Peyrehorade, Saint-Sever, Orthevielle, Saint-Cricq-Chalosse, etc...) se sont retrouvés le 15 juin dernier en Préfecture, à Mont-de-Marsan pour demander l'état de catastrophe naturelle. C'est la commission interministérielle, prévue début juillet, qui déterminera la liste des communes susceptibles d'être indemnisées.