Inscription sur les listes électorales : "110 à 160 enregistrements par jour" à la mairie de Valence

Il ne sera plus possible de s'inscrire sur les listes électorales après ce vendredi 4 mars 23h59. Le service état civil et élections de la mairie de Valence tourne à plein régime depuis quelques jours pour régulariser tous les citoyens.

Le service état civil et élections tourne à plein régime à la mairie de Valence. L'horloge tourne et il ne reste plus que quelques jours avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit avant vendredi 4 février 2022 23h59, vous ne pourrez alors pas voter à l'élection présidentielle ! "On enregistre entre 110 et 160 inscriptions par jour en ce moment, c'est le rush. Sur la liste de Valence, on est à un peu plus de 40 000 électeurs inscrits" sur 65 000 habitants, explique Catherine Roux, la cheffe du service. "L'affluence pour l'élection présidentielle est toujours très marquée contrairement à d'autres élections" ajoute-t-elle.

Petite subtilité toutefois, il est possible - pour la première fois pour une élection présidentielle - de s'inscrire en ligne sur les listes électorales. Mais là, attention, vous n'avez que jusqu'au mercredi 2 mars 23h59 pour vous inscrire. Il faut se rendre sur le site sécurisé du ministère de l'Intérieur. "C'est beaucoup plus fluide pour les usagers et beaucoup plus pratique !" témoigne Catherine Roux. Enfin, votre 18e anniversaire tombe après le 4 mars et avant le 23 avril (veille du deuxième tour de l'élection) "vous avez jusqu'au 31 mars 2022 pour demander à la mairie de vous inscrire" précise le site Service Public.

Avant ces échéances, vous pouvez vérifier votre situation électorale via le formulaire en ligne. Cette année, toutes les cartes d'électeurs vont être réimprimées et envoyées à chaque inscrit. Elles ont été un peu modifiées avec l'apparition désormais d'un QR Code. C'est l'inscription sur les listes électorales qui déclenche normalement l'impression de cette carte d'électeur.