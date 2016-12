Nette augmentation des inscriptions sur les listes électorales à Dijon

Pour voter en 2017, vous devez obligatoirement être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre au plus tard minuit. A Dijon, le service élections a vu une nette augmentation des inscriptions depuis novembre. Le service sera ouvert jusqu'au 31 décembre à 16 heures pour les retardataires.

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, dépêchez vous, après le 31 décembre ce sera trop tard ! Trop tard pour voter en 2017 or c'est une année très importante avec l'élection présidentielle et les législatives.

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire

C'est un devoir citoyen, pour cela rien de plus simple, il faut vous munir d'un justificatif de domicile (nominatif et de moins de trois mois) et d'une pièce d'identité (une carte nationale ou un passeport en cours de validité) et vous rendre au service élections à la maire de Dijon, avant le 31 décembre au plus tard. Ce jour-là le service restera ouvert jusqu'à 16 heures précise Nathalie Koenders, la première adjointe au maire de Dijon, car "la ville souhaite vraiment faciliter l'inscription, pour cela il y a le site internet pour vérifier si vous êtes inscrit". C'est important dit l"élue, " on est en démocratie et j'appelle toutes les personnes à cet élan citoyen et donc à venir s’inscrire."

Nathalie Koenders, la première adjointe au maire de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Des inscriptions en nette augmentation ces dernières semaines

Au service élections à la ville de Dijon, on constate d'ailleurs qu'il y a ces dernières semaines, une nette augmentation des inscriptions. "Depuis le début de l'année il y en avait 300 par mois, en novembre c'est monté à 1500 et depuis début décembre il y en a eu 2500" confirme Nathalie Koenders. Mi-décembre, 80 000 personnes étaient inscrites sur les listes électorales à Dijon. Le nombre exact ne sera connu que fin février.

Les inscriptions sur les listes électorales ont lieu jusqu'au 31 décembre avant minuit © Radio France - Stéphanie Perenon

Comment vous inscrire ?

Pour vous inscrire en ligne : mydijon.fr ou mon.service-public.fr .

. Il est aussi possible de s'inscrire dans les mairies de quartier à Dijon (Fontaine-d'Ouche, Bourroches, Mansart, Grésilles,Toison-d'Or) et au service élections Cour de Flore de l'hôtel de ville.

