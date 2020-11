Le maire de Montpellier : "les consommateurs de cocaïne participent à l'économie du crime à la Paillade"

Quelle réponse la mairie de Montpellier va t-elle apporter aux habitants de la Paillade inquiets pour leur sécurité ? Mercredi matin sur France Bleu Hérault, des mamans et des commerçants exprimaient leur ras le bol face à la violence dans le quartier, la fusillade du premier novembre a choqué, "une fusillade de trop" nous disait le directeur du laboratoire d'analyses du quartier.

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse répond sécurité, et répression, rénovation urbaine et mixité sociale, éducation et sensibilisation des consommateurs de cocaïne.

"Une compagnie de gendarmes mobiles est arrivée en renfort"

La violence n'est pas acceptable dans notre société, l'usage des armes est un délit qui doit être condamné. Et aujourd'hui, la police, les autorités judiciaires travaillent pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne soit pas impuni. D'ailleurs, la police municipale a immédiatement transmis les bandes vidéo pour faire en sorte que ceux qui font commerce de la drogue et qui usent des armes pour régler leurs comptes répondent de leurs actes. Donc, il faut d'abord une réponse en termes de sécurité et de protection. Pour cela que depuis cette fusillade, une compagnie de gendarmes mobiles est présente en permanence de manière coordonnée avec la police municipale pour sécuriser les habitants du quartier. Nous allons aussi travailler avec eux, en accord avec monsieur le ministre de l'Intérieur que j'ai rencontré avec l'ensemble des parlementaires pour obtenir davantage de moyens de police pour notre ville, pour faire respecter la loi et la règle. Et d'autre part, pour qu'un nouveau commissariat de police mixte avec la police municipale s'installe dans le quartier de la Mosson.

Nous avons mis en place du soutien scolaire public gratuit

Mais ça ne suffit pas, car ce quartier, a besoin aussi d'une intervention forte sur la réussite des enfants à l'école. Parce qu'il y a des enfants qui veulent réussir, parce qu'il y a des collégiens qui font le choix de poursuivre leurs études et pas d'aller faire des incivilités. Moi, je serais du côté de ceux là et de leurs familles. C'est pour ça que nous avons mis en place un plan de soutien scolaire public, laïque et gratuit aider les enfants à la réussite scolaire.

La Tour d'Assas sera détruite en 2024 pour laisser place à une coulée verte, la piscine Neptune sera entièrement rénovée

Dans le cadre de ce qu'on appelle l'ANRU la rénovation urbaine, en 2024, cette tour d'Assas sera démolie parce que c'est un urbanisme daté avec des coursives hostiles qui favorisent le travail des dealers. Nous allons tomber cette tour pour participer à la requalification de ce quartier. Et ce sera un signal très fort de la transformation de la Paillade avec à la place, une coulée verte le long de la Mosson, nous voulons aménager l'espace public pour essayer de recréer du lien avec par exemple des jardins partagés. Et il y aura des concertations avec les habitants.

Il nous reste une cinquantaine de familles à reloger. Il faut le faire progressivement sur l'ensemble du territoire. Accompagner les familles quand elles s'installent dans un autre endroit, qu'elles soient respectueuses de cet endroit, ce qui est en général le cas. C'est aussi à cela que nous devons travailler. C'est pour ça que c'est l'échéance de 2024.

"Nous allons aussi entièrement rénover la piscine Neptune"

Chaque été la piscine Neptune était fermée à cause des incivilités. Dès ma prise de fonction, on a mis des éducateurs pour que la piscine reste ouverte parce qu'il n'est pas concevable que ceux qui bafouent les lois définissent les règles et la terreur. Je le dis très clairement, donc il y aura des moyens publics et nous allons rénover cette piscine.

"Le marché illégal de la Mosson sera démantelé autant de fois qu'il le faudra"

Il y a beaucoup à faire dans ce quartier, mais ceux qui entravent la loi doivent trouver des réponses fermes. C'est ce que nous faisons régulièrement sur le marché illégal de la Mosson parce que ce marché, outre vendre des saloperies (excusez moi du terme) qui peuvent porter atteinte à la santé des consommateurs, font de la concurrence aux commerçants honnêtes du marché des quatre saisons qui, eux, payent leurs impôts, travaillent sur la qualité des produits alimentaires, font le lien social. Et donc, vous le savez, depuis que je suis maire, nous avons saisi plusieurs tonnes de produits, un certain nombre de camions et sous l'autorité du procureur de la République, des poursuites ont été engagées pour démanteler cette filière.

"J'en appelle aussi à la responsabilité des consommateurs de cocaïne récréative dans les soirées bourgeoises, ils participent eux aussi à déstabiliser le quartier. Ce sont les mêmes qui consomment ces drogues et qui s'indignent de l'insécurité"

Je le dis, la réussite, ce n'est pas la drogue, c'est une impasse. C'est une impasse de haine. Je le dis à ceux qui en usent, je le dis à ceux qui en consomment. La cocaïne récréative, ça vous fait plaisir de consommer de la cocaïne en soirée mondaine, mais derrière vous participez à une économie du crime et vous déstabilisez des quartiers et vous déstabilisez des gens qui aspirent à vivre paisiblement parce que le règlement de comptes auquel on a assisté, c'est le marché de la cocaïne. Il y a des gens qui se vantent très tranquillement d'être parfois des consommateurs de cocaïne. Moi je trouve ça totalement irresponsable, parce quand y a un marché, c'est qu'il y a des consommateurs.

Ce que je dis là est un peu iconoclaste, mais je pense que je suis en train de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On ne peut pas demander la sécurité à Montpellier et participer à entretenir des phénomènes d'insécurité. Il y a des règles, ça s'appelle l'autorité républicaine et les règles nous permettent de vivre ensemble et de garantir la protection de tous. Et moi, je serais le premier défenseur de la règle. Parce que c'est toujours les plus vulnérables qui en souffrent. Je ne laisserai pas la détresse des victimes instrumentalisées par d'autres.

