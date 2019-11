Insécurité, pouvoir, moyenne d'âge : dernière réunion des maires marnais avant les municipales

Pour la dernière fois du mandat en cours, l'association des maires et présidents d'intercommunalités de la marne a réuni 571 élus venus du département. L'occasion pour eux de faire un point sur les politiques locales, le moral des maires et les pouvoirs supplémentaires qu'ils réclament.

Châlons-en-Champagne, France

C'était la dernière séance ! Quatre mois avant les élections municipales de 2020, les maires, adjoints et présidents d'intercommunalités marnais se sont réunis en congrès, samedi à Châlons-en-Champagne.

Une dernière réunion de famille à l'issue d'un mandat complexe. Entre les nouvelles régions, les fusions et la création de certaines communes et le mouvement des gilets jaunes.

L'insécurité au cœur des débats

Lors de ce congrès départemental, nombreuses ont été les références au décès du maire de Signes (Var), l'été dernier, tué dans l'exercice de ses fonctions. Depuis, le sentiment d'insécurité chez les maires n'a cessé de monter, y compris dans la Marne. "Nous avons eu quelques cas même dans les milieux ruraux. Il y a des concitoyens qui n'arrivent pas à rester calmes et qui se défoulent sur nous, c'est inadmissible. Autant nous acceptions d'être à porter d'engueulade mais pas à porter de baffes", affirme Franck Leroy, reprenant une formule de Gérard Larcher, président du Sénat.

Le projet de loi "Engagement et proximité" star du congrès

La "star" de ce congrès c'est justement une sénatrice. Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, a été invitée pour parler du projet de loi "Engagement et proximité". Un texte dont elle est co-rapporteuse et qui a passionné les élus présents dans la salle. Des maires en quête de pouvoir, qui demandent d'être remis "au cœur de la République. Si ce projet est adopté, ils vont pouvoir obtenir des pouvoirs de police, plus de moyens pour satisfaire leurs administrés", se réjouit Françoise Gatel. Le texte a été adopté par le Sénat mais "tarde" a être validé par l'Assemblée Nationale. Le gouvernement souhaite que la loi entre en application avant les prochaines élections municipales.

Incertitude sur le nombre de maires qui rempilent

"Certains dans la salle vivent leurs derniers mois d'engagement", cette phrase, Franck Leroy, président de l'association des maires marnais n'a cessé de la répéter durant ce congrès même si "il est difficile de donner un chiffre sur ceux qui restent et ceux qui partent", juge le maire d'Épernay. "Il y en a beaucoup qui se pensent atteints par la limite d'âge, d'autres qui ont déjà pas mal de mandats à leur actif et puis ceux qui se posent des questions légitimes sur la difficulté de la tâche de maire ou d'adjoint", complète Franck Leroy.

Attirer davantage de jeunes et d'actifs dans les mairies

Autre problématique, celle de l'âge des élus. Selon l'Association des Maires de France, il est actuellement de 62 ans dans l'hexagone. "C'est trop, les communes ne peuvent pas être administrés par des vieillards, il faut des actifs", s'amuse et affirme Michel Picault, adjoint au maire de Germinon. Le souci est que pour attirer les actifs, il faut leur libérer du temps. Aujourd'hui beaucoup d'élus se mettent à temps partiel pour pouvoir s'engager. Du coup, ils gagnent moins et perdent des indemnités retraites. "Il faut les indemniser comme on le fait pour les mamans", propose Françoise Gatel.