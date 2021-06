INSOLITE - Des candidats aux départementales affichent un chat sur leur tract de campagne pour inciter à voter

Dans le canton d'Hérouville-Saint-Clair - Colombelles, plus de 71% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour ce dimanche 20 juin. Alors pour susciter l'intérêt des électeurs, deux candidats aux élections départementales ont décidé d'afficher un chat sur leurs documents de campagne. Les photos de chatons, on le sait, cartonnent toujours notamment sur internet. Alors ce binôme politique a tenté le coup. Il s'agit des candidats de l'union de la gauche et de l'écologie : Elise Cassetto-Gadrat et Steve Lechangeur.

71% d'abstention au premier tour

Lors du premier tour le dimanche 20 juin, moins d'un électeur sur trois du canton d'Hérouville-Saint-Clair est allé voter. Deux binômes vont s'affronter pour le second tour (en gras ci-dessous).

Les résultats du 1er tour :