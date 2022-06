INSOLITE - Législatives : le clip de rap "pro-Nupes" est tourné à Rennes

"A gauche on n'est plus comme avant, Union populaire c'est le moment" : le texte de "Gauche Organisée" est limpide. Dans "NUPESS", dont le clip est tourné à Rennes, le groupe apporte son soutien à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. La chanson, écrite par François, "sympathisant LFI", comme il se décrit lui même, reprend plusieurs mesures portées par la Nupes pour les élections législatives.

Retraite à 60 ans, droits LGBTI+ avec un drapeau arc-en-ciel dès le début du clip (et un tacle en direction du Rassemblement National), mais aussi justice fiscale, ("Elon Musk, j'vais l'chercher dans l'espace. On l'ramène, on lui fait payer ses taxes !) ou encore le blocage des prix sont autant de propositions défendues par la Nupes. "J'ai eu l'idée il y a 5 ou 6 jours et j'ai demandé à deux copains rappeurs de poser leurs voix", raconte le jeune homme. "Nous avons choisi un format qui reste bien dans la tête." L'instrumentale est elle tirée de "Mapess", du rappeur Niska.

Applaudie par Sandrine Rousseau

L'initiative, qui atteint les 12 mille vues sur Youtube et les 137 mille sur Twitter a notamment été applaudie par l'écologiste Sandrine Rousseau sur Twitter, qui salue : "Quelle créativité du côté de la Nupes de Rennes !", mais est également la cible de critiques ou de messages humoristiques : "J'étais de droite mais depuis que j'écoute ce son en boucle, ce sera un bulletin NUPES et rien d'autre !" dit un internaute.

Quant à la prononciation du sigle Nupes, le groupe a pris position : ce sera "Nupès", "on espère bien convaincre tout le monde", s'amuse François.