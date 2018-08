INSOLITE - Quand Éric Piolle, le maire de Grenoble, rappe sur du Nekfeu

Par Julien Morin, France Bleu Isère

Le maire de Grenoble n'est pas différent de vous et moi : en voiture, il pousse le volume des haut parleurs à fond et chante à tue-tête. "C'est pour mes reufs, les vrais pas les faux (...) les traites on les fuck" rappe Éric Piolle sur du Nekfeu. Un message ?