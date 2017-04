INSOLITE - On a tout essayé à Massieu : les affiches des candidats à la présidentielle ne collent pas !

Depuis lundi dernier, les colleurs s'activent pour recouvrir les panneaux officiels des affiches de leur candidat. Problème à Massieu, au dessus de Voiron, celles-ci ne tiennent pas et glissent malgré la colle Un signe ? Pas vraiment. Des panneaux trop neufs seraient en cause.

On pourrait dire que ça ne colle pas entre la petite commune de Massieu et la politique. Comme partout, les affiches des candidats à la présidentielle ont été apposées sur les panneaux prévus à cet effet. Seul problème : celles-ci ne tiennent pas, et glissent, malgré la colle ! La surprise était grande vendredi matin après le passage des colleurs d'affiches.

"Dans la nuit de jeudi à vendredi, les colleurs d'affiches sont passés. Et vendredi matin, l'employé communal a vu que les affiches avaient glissé du panneau : elles n'ont pas été arrachées !" - Roland Besson, maire de Massieu

Quelques affiches sont rescapées de cette hécatombe ! © Radio France

Alors a-t-on jeté un sort à la commune ? Est-ce signe du destin ? Pas vraiment. Le problème viendrait des panneaux tout neuf, achetés pour l'occasion par la municipalité. Un investissement de 700€ qui ne se révèle pas très fonctionnel pour l'instant ! Forcément, le maire de la commune s'interroge. "Est-ce que ces panneaux neufs ont une couche 'd'après' qui fait que ? Je ne sais pas du tout" commente Roland Besson.

Nathalie Arthaud sur le point de quitter son support à Massieu © Radio France

"Actuellement, il ne reste que les affiches de Benoit Hamon, de Philippe Poutou, de Jean-Luc Mélenchon et celle de Nathalie Arthaud de moitié... toutes les autres sont tombées !"

Certains mauvais esprits pourront toujours spéculer sur les quelques affiches qui tiennent en place !