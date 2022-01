INSOLITE - Une fève Eric Zemmour pour la galette des rois, fabriquée dans le sud de la France

Qui sera le roi ? Pour ce jour d'épiphanie, mais aussi dans quelques mois à l'occasion de l'élection présidentielle 2022 ? Il y aura bien au moins une couronne Eric Zemmour, pour la galette, ou plutôt une fève. Cette fève, c'est un soutien, un artisan du sud du de la France, qui vient de la confectionner. "On a plein de gens qui souhaitent avoir ces fèves, raconte enthousiaste le nîmois Samuel Lafont, nîmois, vice-président dans le Gard du parti d'Eric Zemmour : "Reconquête!". Clairement, c'est un signe qui plaît à beaucoup de gens. Et je pense que beaucoup de français aimeraient trouver dans leur galette cette fève : Z0ZZ. C'est 2022, écrit avec des Z! En souhaitant l'élection d'Eric Zemmour pour la présidentielle".

"Je ne crois pas que ce soit le fait d'être roi. Mais Eric Zemmour est attaché aux traditions françaises. Traditions qui réunissent les français, et l'Epiphanie en fait partie, avec la galette des rois. (..) c'est un clin d'œil amusant. Plein de gens aimeraient en commander. On va voir ce qui suit, mais c'est sûr que ça va plaire". Samuel Lafont, nîmois, vice-président dans le Gard du parti d'Eric Zemmour : "Reconquête!"

"Dans les soutiens d'Eric Zemmour, il y a des français de toutes les catégories, de toutes les professions, de toutes les origines géographiques. On a pensé à faire une fève, et dès qu'on a mis une annonce, on a un jeune soutien d'Eric Zemmour qui nous a dit : "moi je suis céramiste, je peux très bien faire des fèves. Ce sont des fèves qu'il a faites lui-même, à la main."

Reste un risque, avec la fève : se casser les dents. Alors ? (rires) "Je ne crois pas qu'il se cassera les dents à la présidentielle. On voit que la dynamique est du côté d'Eric Zemmour. Les français ne font plus confiance aux élections. Lui touche les abstentionnistes. Avec lui, les français déçus de la politique se réintéressent à la politique."