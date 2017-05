Institutions : que prévoient Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour l'Alsace et la région Grand Est ?

À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, focus sur le programme des deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour les collectivités territoriales, notamment les régions.

Marine Le Pen veut supprimer l'échelon régional

La candidate du Front national, qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle, s'y est engagée lors de son meeting à Monswiller (Bas-Rhin) le 5 avril dernie : elle veut "rendre l'Alsace" aux Alsaciens. "Ce Grand Est n'a ni histoire, ni âme, ni cohérence... Sur les panneaux de nos routes, ce n'est pas Grand Est qu'il faut inscrire, mais Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin", s'était alors exclamée la patronne du FN. Mais à y regarder de plus près, le programme de Marine Le Pen ne parle pas d'un véritable retour à l'Alsace... La candidate affirme vouloir "conserver trois niveaux d’administration - au lieu de six actuellement - à savoir, communes, départements et État". Autrement dit, elle envisage de supprimer l'échelon administratif régional.

Invité de France Bleu Alsace le 18 avril, Laurent Gnaedig, se faisait plus précis."Si Marine Le Pen l'emporte, les compétences régionales iraient soient au département, soit à l'État, expliquait le responsable du Front national dans le Bas-Rhin. L'existence institutionnelle de l'Alsace pourrait alors être garantie par un syndicat interdépartemental entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin."

"Si Marine Le Pen est élue, il n'y aura pas de retour à la région Alsace", commente de son côté Frédéric Bierry, président Les Républicains du conseil départemental du Bas-Rhin. Et d'ajouter :

Marine Le Pen veut faire des collectivités des exécutants de l'État. Ce n'est pas ma vision.

Emmanuel Macron ne veut pas défaire la grande région

Interrogé sur la réforme des régions, Emmanuel Macron a déclaré le 29 avril sur France Bleu et France 3, qu'il n'aurait "pas fait comme ça". Mais le candidat En Marche ! ne souhaite pas pour autant revenir en arrière. "Je n'ai pas envie de perdre du temps à redéfaire la réforme. Des exécutifs ont été élus. Je veux qu'on avance. Si on supprime les régions, comme le propose Marine Le Pen, notre territoire sera paralysé pendant des années", précise-t-il.

Emmanuel Macron prévoit en revanche de supprimer un quart des départements, souhaitant notamment que les grandes métropoles "pensent au niveau départemental" et puissent en récupérer les compétences. Et le candidat de citer à plusieurs reprises l'exemple de Marseille ou de Toulouse... Mais pas un mot sur Strasbourg ou une autre ville alsacienne.

"Emmanuel Macron est dans la continuité de François Hollande", analyse encore Frédéric Bierry, qui espère pouvoir peser sur les évolutions institutionnelles en cas de victoire du parti Les Républicains aux élections législatives de juin. Mais de conclure :