Intercommunalité : la fusion doit "permettre d'implanter davantage de services en milieu rural" pour Laurent Somon

Les nouvelles communautés de communes élargies continuent de voir le jour dans la Somme. Le département en comptait 28, il n'en aura bientôt plus que 14, pour respecter la loi qui les oblige à se regrouper. Le Territoire Nord - Picardie a ainsi vu le jour ce lundi : il regroupe 70 communes.

Deux fois moins de communautés de communes qu'avant, dans la Somme. Avec la fusion rendue obligatoire par la loi NOTre (Nouvelle Organisation du Territoire) qui se finalise, en ce début d'année, leur nombre passe de 28 à 14. L'intercommunalité, grande préoccupation des élus locaux, en ce début d'année. Le défi est de garder le lien de proximité avec les habitants, dans des territoires forcément plus étendus.

Après Baie de Somme, née du mariage des com de com de l'Abbevillois, de la Baie de Somme Sud et d'Hallencourt, le Territoire Nord-Picardie regroupe depuis ce lundi les 70 communes du Doullennais, de l'Hallue-Bocage et du Bernavillois. Soit près de 35 000 habitants. Et c'est un Bernavillois bien connu dans la Somme qui a été élu président : Laurent Somon, déjà président Les Républicains du Conseil départemental. Il a devancé pour deux voix seulement Claude Deflesselle, le maire de Coisy et président de l'intercommunalité Hallue-Bocage.

Laurent Somon était ce mardi matin l'Invité de France Bleu Picardie.

Christian Vlaeminck, maire de Doullens et élu 2e vice-président du Territoire Nord-Picardie, a exprimé un certain scepticisme face au principe de cette intercommunalité élargie. Il était également Invité de France Bleu Picardie ce matin, interrogé par Olivier Estran.