Interdiction de la corrida : le député LFI Aymeric Caron retire son texte et fustige "l'obstruction"

"Je dois bien me rendre à l'évidence : nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui". Voici ce qu'a déclaré ce jeudi le député Aymeric Caron (La France insoumise) à l'Assemblée nationale. Dans une ambiance très agitée, il a décidé de retirer son texte portant sur l'interdiction de la corrida, qui devait être examiné. "Cela me navre", a lancé le député de Paris, en dénonçant des centaines d'amendements d'"obstruction".

"Applaudissez, soyez fiers de vous", a-t-il ironisé, en promettant une autre "proposition de loi transpartisane" sur le sujet. Sa proposition de loi a été rejetée une première fois en commission le 16 novembre. Parfois agité, le débat entre défenseurs de cette "tradition culturelle régionale" et militants de la cause animale a largement dépassé l'enceinte de l'Assemblée nationale, avec des manifestations pro et anti-corrida le week-end dernier dans les villes taurines et à Paris.