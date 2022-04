Interdiction des véhicules Crit'Air 3 à Grenoble : "Des dérogations possibles", annonce Christophe Ferrari

Alors que les entreprises n'ont plus que deux mois et demi pour changer leurs véhicules utilitaires Crit'Air 3, qui n'auront plus le droit de circuler au 1er juillet prochain, le président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari laisse la porte ouverte à des dérogations.

Le compte à rebours a commencé pour les entreprises. Dans deux mois et demi, au 1er juillet 2022, près de 10.000 véhicules utilitaires Crit'Air 3 n'auront plus le droit de circuler dans 27 communes de la métropole, qui constituent la Zone à Faible Emission (ZFE). "Il y aura des dérogations, lorsqu'il n'y a pas de véhicule disponible sur les catalogues des constructeurs", indique sur France Bleu Isère Christophe Ferrari, le président de Grenoble Alpes Métropole.

France Bleu Isère : Le Medef et la chambre de commerce dénoncent un calendrier trop rapide. Est-ce que ça va trop vite, ou bien est-ce les entrepreneurs qui ne font pas les efforts suffisants ?

Christophe Ferrari : Cela va trop vite, mais c'est quelque chose qu'on a décidé collectivement dès 2017. Nous sommes en 2022... Le calendrier était connu, donné avec l'ensemble des mécanismes d'aide, qu'on a augmenté, notamment pour inciter à la conversion des véhicules. Et puis, ça fait depuis deux ans que je reçois régulièrement les entreprises, les chambres de commerce, le Medef, etc. On a fait le point sur les possibles exonérations ou dérogations. Parce que moi, je ne vais pas inventer ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de véhicules "propres" disponibles, des dérogations seront possibles. Et puis, nous sommes même allés un peu plus loin : certains chefs d'entreprise nous disaient "Si j'investis sur un véhicule aujourd'hui qui n'est pas encore totalement propre, est-ce que malgré tout, je pourrais l'amortir sur la durée ?". Nous avons accédé à cette demande. Donc vous voyez que nous avons fait des efforts, nous continuerons à en faire.

Donc des dérogations, mais pas de report ?

Le report n'est pas possible, tout simplement parce que nous sommes dans le cadre d'une procédure administrative d'enquête publique. Je ne peux pas décider du jour au lendemain de reporter, par une décision qui ne serait ni légale ni même possible. Donc, il faut tout simplement trouver les adaptations et avancer. Je le dis encore une fois : il y aura des dérogations, lorsqu'il n'y a pas de véhicule disponible sur les catalogues des constructeurs. À eux d'ailleurs de se bouger très sérieusement. On a besoin que les industriels avancent sur ces sujets, qu'ils ne soient pas dans une espèce de frilosité sur ces évolutions. Et lorsqu'il n'y a pas, nous ne pouvons pas imposer ce qui n'est pas possible.

L'autre actualité, c'est évidemment ce second tour de la présidentielle. Vous avez annoncé voter pour Emmanuel Macron, mais dans quel état d'esprit ?

Il n'y a aucun sujet dans ma conscience sur ce vote du second tour. L'extrême droite, on ne l'essaye pas. A un niveau comme celui là, on ne teste même pas, on ne se donne même pas l'idée de le tester. Donc moi, je vote pour Emmanuel Macron sans pour autant être dans l'adhésion à Emmanuel Macron, ni à l'ensemble de ses propositions, que je n'ai pas soutenu évidemment, et que je ne soutiendrai pas demain. Donc moi, je fais un vote tout simplement républicain, d'un militant, d'un élu de terrain, d'un élu de gauche, d'une famille qui a été toujours de gauche et qui estime que l'extrême droite, on ne joue pas avec elle.

Vous parlez d'un vote républicain. Le front républicain n'est plus vraiment là. Les Insoumis, par exemple, se sont prononcés majoritairement pour le vote blanc. Qu'est-ce que ça vous inspire ?

Moi, je le déplore et je trouve ça pitoyable que l'on puisse même considérer de laisser voir l'extrême droite gagner. Je ne peux pas imaginer cela de la part de militants de gauche, quels qu'ils soient. Les choix qui sont faits me laissent assez dubitatif...

Vous avez quitté le PS en 2017 après la défaite de Benoît Hamon. Cette fois, le PS a fait encore pire (1,75% des voix). La direction du PS se réunit aujourd'hui. Est-ce que le parti doit se dissoudre, selon vous ?

Oui moi, je pense qu'il faut que le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui disparaisse. Il est à la fin de sa vie. Il faut imaginer une reconstruction avec toutes celles et ceux qui aujourd'hui, veulent une gauche laïque, républicaine, sociale, écologique et qui permette de construire une plateforme de rassemblement, afin de construire des compromis sociaux, écologiques, qui permettent d'avancer et de construire demain une société et une nation plus apaisée. Je prendrai toute ma part à ce rassemblement-là parce que j'y crois. C'est ma famille, tout simplement.

Construire un pôle de gauche, ça commence par les législatives. Que doit faire la gauche, se rassembler ? Et sur quelles bases ?

Essayer de se rassembler sans être exclusif. Quand on commence à dire "toi, je te veux pas parce que X ou Y", cela me choque. La position des Insoumis aujourd'hui me choque vraiment, car ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Si nous voulons construire une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, on ne peut pas exclure des gens.

Si cette exclusion se fait sur des lignes de fracture, cela peut avoir du sens non ?

Oui, mais il peut y avoir des rassemblements républicains pour permettre l'élection de députés de gauche au second tour, quels qu'ils soient. Je pense qu'on ne peut pas exclure. Commencer à exclure lorsque l'on est à gauche, c'est véritablement ne pas vouloir de rassemblement plus large. Et attention, Mélenchon a fait 22% des voix, mais ce ne sont pas 22% d'Insoumis, croyez-moi. Il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de voter utile, avec l'espoir de voir peut être quelqu'un de gauche au second tour. Ça ne veut pas dire que les gens sont pro-Mélenchon et soutiennent la ligne du parti.