Interdire la chasse le week-end ? "C'est une fausse bonne solution", estime la fédération de chasse de l'Isère

Faut-il interdire la chasse le week-end et les jours fériés ? Et l'interdire aux mineurs ? C'est une partie des questions sur lesquels les candidats à la présidentielle devront se positionner ce mardi 22 mars. La fédération nationale de chasse auditionne les candidats aujourd'hui. En Isère, les chasseurs ne veulent pas entendre parler d'interdiction le week-end. "Ce serait contreproductif", estime sur France Bleu Isère Danielle Chenavier, la présidente de la Fédération de chasse de l'Isère

Tous les candidats ne seront pas là. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas été conviés. Pourquoi ?

Parce qu'on connaît leurs positions sur la chasse, nous n'avons pas envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. On préfère interroger des candidats qui sont beaucoup plus objectifs dans leur position par rapport à notre pratique.

Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon proposent notamment d'interdire la chasse le week-end et les jours fériés. Le gouvernement également se dit ouvert à cette possibilité de jours sans chasse. Vous y êtes complètement opposés ?

C'est une fausse bonne solution, évidemment. On ne peut pas segmenter les pratiques de chasse. Il y aurait donc la chasse le dimanche, celle de la semaine, ce n'est vraiment pas une bonne idée. En plus, chez nous, en Isère, il y a longtemps qu'on prône le "bien-vivre ensemble" : on met en place des actions, des concertations locales sur le terrain pour que les gens se connaissent, se comprennent mieux, se rencontrent. Nous favorisons les rencontres et ça marche plutôt bien sur le terrain.

Donc il y a des positions politiques qui sont prises à Paris ou ailleurs, qui sont un petit peu "promotionnelles" sur certains partis. Être anti-chasse, ce n'est pas être anti-tout. Quand on connaît le monde de la chasse, quand on sait ce que les chasseurs font sur le terrain en matière d'environnement et de biodiversité, c'est vraiment contreproductif d'interdire cette pratique, alors qu'ils sont les premiers acteurs du terrain.

Il y a une réflexion sur l'interdiction de la chasse aux mineurs, débat ouvert après la mort d'une randonneuse dans le Cantal il y a un mois, tuée par une chasseuse de 17 ans. Que pensez-vous de ce sujet-là ?

Cet accident est terrible, nous sommes évidemment concernés par ce qui est arrivé. Cependant, les statistiques montrent que ce n'est pas une question d'âge : aucun chiffre ne montre que les jeunes sont plus accidentogènes que les plus âgés, c'est vraiment très disparate. C'est en réalité une question de pratique, d'éducation, de formation et nous insistons fortement là-dessus. D'ailleurs, nous allons former tous les chasseurs dans le cadre de la formation décennale. Et puis il faut quand même dire que les accidents sont en baisse. Les travaux qu'ont fait les chasseurs sur la sécurisation des tirs sont très importants.

Les accidents sont en baisse, mais il y a encore une dizaine d'accidents mortels de chasse par saison. Pour les éviter, ne faut-il pas davantage de réglementation ?

Non, il faut simplement une application stricte de la réglementation. C'est une question qui va être posée aux candidats à la présidentielle aujourd'hui, qu'on renforce la police de la chasse. Les agents de l'OFB (Office français de la biodiversité), qui assurent la police de l'environnement, n'ont que 30% de leur temps sur le terrain pour contrôler les pratiques de la chasse. Et ça, c'est vraiment une revendication. Les fédérations de chasse sont très pointues sur ce sujet. Que ce soit au niveau de la sécurité, du respect des temps de chasse mais aussi des problématiques de braconnage, il faut plus de moyens.

Certains candidats veulent étendre les zones sans chasse - on pense au Parc naturel régional du Vercors. Il y a une polémique, d'ailleurs, sur l'autorisation d'abattre certains cervidés sur la zone. Qu'en pensez-vous ?

C'est bien d'en parler de ce sujet. Vous savez que les chasseurs payent les dégâts faits par les grands gibiers, que les forestiers ont une grosse attente liée à la régulation des grands animaux, des cervidés, des chevreuils notamment, puisqu'il y a des enjeux économiques importants sur la forêt. Dans le cadre de notre mission de service public, on aide à réguler ces animaux. Mais sur les zones non chassées, le problème se pose : on veut que la forêt soit belle, ce qui n'est pas toujours compatible avec une population de gibier importante, mais en même temps, on ne veut pas de dégâts sur les espèces...