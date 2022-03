Interdire la chasse le week-end, "Inacceptable", répond Yves Butel, le président des chasseurs de la Somme

En cette année d'élection présidentielle, le Congrès de la Fédération nationale des Chasseurs aura une saveur particulière. Ce mardi, plusieurs candidats seront ainsi auditionnés, avec d'abord une présentation de leur programme sur la chasse, suivie de questions. Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen se feront représenter, Jean Lassalle, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Fabien Roussel seront eux bien présents.

Plusieurs absences sont cependant à relever, notamment celles de l'écologiste Yannick Jadot, et de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. "Monsieur Mélenchon et monsieur Jadot, nous ne les avons même pas invités. Et ils ont une position tellement dogmatique contre la chasse que ça ne sert à rien de leur donner encore une audition supplémentaire et nous n'avons rien à dire. Donc, à partir de ce moment là, on n'a pas souhaité les inviter. Par contre, Mme Hidalgo, que l'on avait invitée, ne nous a pas répondu et il y a simplement un sénateur socialiste qui s'est manifesté pour dire qu'il allait venir. Il n'est pas prévu au programme, mais on verra bien. En tout cas à gauche, M. Fabien Roussel est bien présent".

Les chasseurs plaident pour un partage de la forêt

Yannick Jadot, est pourtant porteur d'une proposition radicale : proposant d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, une idée reprise par Jean-Luc Mélenchon. "C'est complètement inacceptable, complètement inacceptable. Cet homme n'a plus que cela pour faire porter son idéologie à la fois anti chasse et puis son idéologie contre la ruralité et contre les gens qui vivent dans cette ruralité".

Pendant la saison 2020-2021, 80 accidents de chasse ont été recensés par l'Office français de la biodiversité, dont 7 mortels. Si les chasseurs sont les premières victimes, Yves Butel assure comprendre la crainte des promeneurs : "Mais le principal c'est d'être tous assez intelligents et de se dire qu'on peut partager la nature. Dans la Somme, par exemple, dans la forêt de Crécy qui est une forêt domaniale, on ne chasse déjà plus le dimanche. Et _on chasse en tout 10 à 15 jours dans l'année_. Donc, vous comprenez bien que tout le reste du temps, les gens peuvent se promener. Ils peuvent se promener aussi pendant les jours de chasse. Il suffit de suivre les panneaux. Mais quand des fois on met les panneaux chasse en cours, etc, que vous voyez des gens arriver quand même dans la ligne de chasse et qu'on leur dit "mais qu'est ce que vous faites là ?" et qu'on nous répond "La forêt appartient à tout le monde"... C'est vrai qu'elle appartient à tout le monde, mais qu'on peut la partager de temps en 10 jours ou 12 jours dans l'année. Cela ne me parait pas énorme".

"On est prêts à travailler avec tout le monde"

Autre proposition de Jean-Luc Mélenchon, notamment : interdire certains types de chasse qu'il juge cruels. Il vise notamment la chasse à courre, le d'atterrage des renards ou des blaireaux. Des modes de chasse jugés cruels, mais un faux procès selon Yves Butel :"Je crois que _tout est fait pour que on nous monte les uns contre les autres_. On est prêts à discuter. On est prêt à travailler avec tout le monde. On essaye de faire un boulot sur les terrains qui, dans mon esprit, est formidable. La preuve, ce week-end, nous avons ramassé des dizaines de tonnes d'ordures dans notre département".

Quant à renforcer les contrôles envers les chasseurs, Yves Butel rappelle qu'ils l'ont déjà été récemment : "La loi que nous avons votée avec le gouvernement de M. Macron nous oblige à faire tous les 10 ans, une répétition définitive sur la sécurité et actuellement, nous passons donc des milliers de chasseurs. Ça dure une séance qui dure trois heures et demie, qui est très intéressante et et je pense que ça fait du bien aux chasseurs qui ont leur permis depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est obligatoire. Et je souhaite que tous les chasseurs viennent sinon dans quelques années, ils n'auront plus le droit de porter un permis. Et j'appelle tous les chasseurs à venir la faire".