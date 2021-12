Interview d'E. Macron: "Beaucoup de proclamations sans donner de cap au pays", estime le sénateur Michel Savin

Emmanuel Macron s'est exprimé pendant deux heures mercredi 15 décembre, dans un entretien à TF1 et LCI. Le Président a notamment évoqué la crise des gilets jaunes et la réforme des retraites. "Une tentative d'opération de séduction" dénonce le sénateur LR de l'Isère Michel Savin.

Un bilan du quinquennat.... Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi 15 décembre, pendant deux heures d'entretien à TF1 et LCI. A quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat n'a pas encore officialisé sa candidature à sa réélection, même s'il a dessiné des pistes pour un nouveau quinquennat, en évoquant la question des retraites ou celle du pouvoir d'achat. "Beaucoup de proclamations sans donner véritablement de cap au pays", estime ce jeudi le sénateur de l'Isère Michel Savin.

Qu'est ce que vous avez pensé de l'interview du chef de l'Etat hier ?

D'abord sur la forme, cette interview qui a été préparée sur mesure, enregistrée il y a trois jours sur un sujet choisi et imposé par le candidat. Celui qui critiquait le "Vieux Monde" il y a quelques années nous fait un peu le retour des années 60, de l'ORTF, avec un pouvoir qui utilise la télévision comme un instrument docile au service de sa politique. Donc, celui qui critiquait ce qu'il passait il y a quelques années applique la même politique. Et sur le fond, je crois que c'était une nouvelle tentative d'opération de séduction. Je pense que personne ne s'est trompé là dessus avec, comme souvent, beaucoup d'autosatisfaction, loin des problèmes rencontrés par les citoyens.

Le président de la République a tout de même admis qu'il regrattait certaines phrases qui ont pu choquer. On pense au "traverser la rue" ou encore aux "gens qui ne sont rien". "Je n'ai pas mesuré que je blessais", explique Emmanuel Macron. C'est important, un mea culpa quand on est président ?

Oui, il reconnait au moins que tout n'a pas été parfait dans son exercice du pouvoir. Mais surtout, je pense que c'est encore une opération de séduction. Beaucoup de Français sont très mécontents de son quinquennat, il n'y a jamais eu autant de personnes remontées aussi fortement contre le président de la République. Il essaye donc aujourd'hui, à quelques mois des élections d'adoucir son image, mais encore une fois beaucoup de proclamations sans donner véritablement de cap au pays.

Une annonce, tout de même, qui devrait animer la campagne. C'est la question des retraites. Emmanuel Macron réaffirme vouloir réformer les retraites. Est ce que cela ne va pas vous couper l'herbe sous le pied à vous, Les Républicains ?

Mais monsieur, ça fait cinq ans qu'il l'annonce, qu'il parle de cette réforme, qui est attendue et qui est urgente pour la France et il n'a rien fait. Voilà le constat, le bilan d'Emmanuel Macron de son mandat. Il ne faut pas rester sur des déclarations, il faut passer à l'acte. Et pendant cinq ans, il ne s'est pas occupé de ce sujet qui est majeur pour une grande partie des Français. Donc, aujourd'hui, c'est très bien de faire de telles déclaration. Mais qu'est ce qu'il a fait pendant cinq ans ? Rien. Encore une fois on voit le positionnement difficile à comprendre d'Emmanuel Macron : un coup à gauche ou à droite, sans beaucoup de perspectives. Et je rappelle que le titre de cette émission, c'était "où va la France ?". On peut se demander où va la France avec Emmanuel Macron ?

Parlons justement de l'élection présidentielle. Vous aviez soutenu Michel Barnier pendant les primaires. Comment vous avez digéré le choix de Valérie Pécresse ?

Très bien, très bien. Il faut respecter le choix des militants qui se sont exprimés lors d'un congrès qui s'est très bien passé, avec des débats de haute qualité. La droite républicaine et le centre sont sortis renforcés de cette de cette période-là. Aujourd'hui, tout le monde est rassemblé derrière Valérie Pécresse.

Est-ce qu'elle a prévu de venir en Isère bientôt ?

On est en train de travailler son programme de campagne électorale. Elle va bien sûr faire un tour de France pour présenter son projet politique et je pense que, bien sûr, nous aurons le plaisir et la joie de l'accueillir en Isère.

Michel Sapin, vous êtes aussi conseiller métropolitain. Il y a un conseil métropolitain demain avec sur la table la question des piscines. La Ville de Grenoble a voté presque à l'unanimité un vœu pour mutualiser le plan piscines à l'échelle de la métropole. C'est quelque chose que vous souhaitiez ?

Oui, cela fait plusieurs années que je demande que soit mené une réflexion sur la situation actuelle des équipements nautiques sur la métropole, et un état des lieux, un état des équipements, de la fréquentation, et de l'emplacement des piscines sur le territoire. Est-ce que le territoire est bien desservi en piscine ? Qu'elles sont celles qui sont nécessaires aujourd'hui ? Bien sûr qu'il faut continuer à avoir des bassins pour le périscolaire et la pratique de loisirs d'été, mais il faut peut-être réfléchir à d'autres structures, beaucoup moins coûteuses, comme des bassins de natation ciblés sur la pratique scolaire. Savoir nager, c'est important, essentiel. Aujourd'hui encore, beaucoup trop de noyades d'enfants sont constatés chaque année. Là aussi, il y a un travail important à faire.

Donc oui, ça fait plusieurs années que je demande que ce travail soit fait sur la métropole. On sait qu'aujourd'hui, les communes seules ont du mal à suivre financièrement et certaines sont en situation difficile pour assurer le fonctionnement et l'équipement de ces structures, alors qu'elles peuvent avoir un intérêt métropolitain. Donc, oui je suis pour un schéma métropolitain des piscines à pour un plan pluriannuel d'investissements, en travaillant avec l'Etat, avec la région et le département. Donc oui, c'est un très gros projet que j'appelle de mes vœux depuis longtemps.