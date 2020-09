INTERVIEW - Florence Parly, ministre des armées, sur France Bleu Isère

La ministre des armées est en déplacement ce vendredi 4 septembre en Isère. Elle doit rencontrer des militaires de la 27e brigade d'infanterie de montagne et visiter une entreprise à Moirans.

France Bleu Isère : Parmi les sujets de votre déplacement aujourd'hui, le suivi et l'accompagnement social des soldats, notamment de Varces. Les conditions de vie, ça avance ?

Florence Parly : Bien sûr, quand un soldat s'engage, c'est toute une famille qui s'engage avec lui. Il est important d'organiser les choses. Le militaire est disponible en tout temps, en tout lieu. Dès mon arrivée au ministère des armées, j'ai lancé un "plan famille", parce que je constatais que ces questions avaient été un peu négligées. Pendant l'absence opérationnelle (quand le militaire est en projection), la famille doit continuer de vivre, par exemple continuer à voyager comme s'il était là. Cette absence n'était pas convenablement gérée. Mais il y a encore beaucoup à faire !

France Bleu Isère : Pour certains d'entre eux, les chasseurs alpins sont déployés au Mali. Vont-ils rester longtemps là-bas ?

Florence Parly : La présence de la France là-bas n'est pas éternelle, mais encore faut-il que les conditions pour mettre un terme à cette mission soient réunies. Le président de la République a souhaité que la présence de la France depuis 2013 puisse être renforcée par les européens. Nous travaillons pour que la France ne soit pas seule au Mali. Nous sommes soutenus par un certain nombre de nos partenaires : Espagne, Estonie, et les britannique par exemple. Et nous sommes rejoints par de nouveaux pays. Les tchèques, la Suède.

France Bleu Isère : A l'heure actuelle, la présence est indispensable ?

Florence Parly : Ce n'est pas terminé. Nous avons décidé de nous concentrer sur une zone qui se situe à l'intersection du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pour lutter contre une organisation "filiale" de Daesh, l'Etat Islamique au Grand Sahara. Nous remportons de grands succès. Mais l'aspect militaire n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'initiatives qui doivent être prises au plan politique. L'accord de paix et de réconciliation qui avait été signé en 2015 mais jamais mis en oeuvre, doit être mis en oeuvre.

France Bleu Isère : Le grand exercice "Baccarat" qui arrive bientôt en septembre va engager de nombreux moyens des chasseurs alpins, pour quelle raison ?

Florence Parly : C'est ce qu'on appelle l'entrainement opérationnel. La région de Grenoble et l'Isère constituent un département très militaire, avec une forte présence militaire. Nous allons organiser dans ce milieu très particulier, la montagne, où les militaires acquièrent une compétence et un aguerrissement exceptionnels exercice inter-armes, avec plus de millier militaires, plusieurs dizaines d'hélicoptères. pour préparer la projection des militaires de la 27e BIM lors des prochaines opérations extérieures.

France Bleu Isère : Des militaires des chasseurs alpins ont été pointées du doigt par Mediapart cet été pour des tatouages et des amitiés visiblement néo-nazies. Où en est l'enquête ?

Florence Parly : L'enquête est en cours, des sanctions ont été initiées...

France Bleu Isère : Mais ils sont suspendus ?

Florence Parly : C'est en cours. Mais ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que ces valeurs-là n'ont pas de place dans nos armées. Nous avons un dispositif de vérification dans nos recrutements. Ensuite, tout repose du commandement. C'est au commandement d'assurer le suivi de ça. Ce qui a été révélé est grave. Je ne le considère pas du tout comme secondaire. Une enquête disciplinaire et des sanctions sont en cours.