INTERVIEW EXCLUSIVE - Jean Castex sur France Bleu : "Nous n'avons jamais autant fait pour le monde rural"

Le Premier ministre était en visite dans l'Yonne ce vendredi. Il a d'abord présidé au comité interministériel aux ruralités à Épineau-les-Voves, dans la matinée, avant d'aller inaugurer le congrès des maires ruraux à Villevallier en milieu d'après-midi. En exclusivité, France Bleu Auxerre s'est entretenu avec le Premier ministre.

France Bleu Auxerre - Dans l'Yonne, la préoccupation principale des habitants du département, c'est la santé. L'espérance de vie y est inférieure de cinq ans à celle du département des Hauts-de-Seine. Vit-on dans un pays aussi inégalitaire ?

Jean Castex : Cela me préoccupe depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle des inégalités d'accès aux soins. C'est une réalité. Vous auriez pu donner un autre chiffre. Il y a dans votre département, dans ce beau département de l'Yonne, 68 médecins pour 100.000 habitants, alors qu'il y en a 91 pour 100.000 habitants en moyenne nationale. C'est un vrai sujet et très symboliquement, j'ai voulu commencer [ma visite dans l'Yonne NDLR] à Ligny-le-Châtel par une maison de santé qui marche bien et qui est une des réponses à ce problème.

On y manque parfois de médecins, que faire pour faire venir des médecins dans ces lieux ?

Depuis 50 ans, 40 ans, on a eu une politique malthusienne* en matière de numerus clausus. Je crois qu'il faut donner acte au président de la République, au gouvernement, d'avoir mis un terme à cette situation dès cette année. Plus 20% d'étudiants en médecine ont été recrutés. Vous vous rendez compte, ça fait -si vous vous projetez dans l'avenir- plus de 1.800 médecins potentiels, c'est énorme ! Et ça, chaque année. Sauf que tout le monde comprendra qu'il faut des années pour former un médecin et que ces jeunes médecins, on ne va pas les avoir tout de suite, ni à Auxerre, ni ailleurs. Mais je le dis quand même, parce que c'est une façon de prendre le mal à la racine.

Dans l'intervalle il faut jouer sur tous les leviers. Les maisons de santé, quand même, c'est une solution. J'ai vu ce matin à Ligny qu'ils ont réussi à attirer deux jeunes médecins. Comment ils les ont attirés ? Quand ils ont fait leur internat en médecine, ils sont venus dans votre département. Ils ont été séduits par la qualité de vie et la qualité de l'environnement. Donc, il faut jouer sur tous ces leviers et faire en sorte que, dans toutes les maisons de santé, il y ait des internes en médecine et donc des futurs médecins pour très vite s'installer. C'est dans le programme gouvernemental.

C'est parfois insuffisant. Faut-il revenir sur la liberté d'installation des médecins et les obliger, au moins en début de carrière, à venir dans les départements ruraux ?**

On n'est pas allé jusque là parce que la liberté d'installation des médecins fait partie du pacte, de la culture de ces médecins. On veut orienter au maximum leurs installations par des incitations qu'il faut incontestablement renforcer. Par le fait qu'ils viennent commencer leur début de carrière en milieu rural. Par le fait également qu'ils comprennent l'intérêt d'un exercice groupé en milieu rural.

Ce qui intéresse aussi les médecins, c'est l'exercice salarié. Ce matin, j'ai tenu un comité interministériel, et nous allons décider l'Etat à salarier des médecins exclusivement en milieu rural. Donc c'est une mesure qui n'est pas autoritaire, mais qui est extrêmement incitative. Dans un texte de loi, la loi 3DS, examinée par l'Assemblée nationale à la fin de l'année, on va aussi autoriser des collectivités territoriales à mieux salarier des médecins. Donc, c'est une batterie de mesures en attendant l'arrivée de flux de médecins supplémentaires qui doivent nous permettre de répondre à ce défi.

Autre préoccupation des habitants des territoires ruraux : l'accès au numérique et à la téléphonie. Dans le bilan de l'agenda rural, vous nous dites qu'il y a 85 % du territoire français aujourd'hui couverts en 4G. Dans l'Yonne, il y a des endroits où on n'a tout simplement pas le téléphone mobile.

On a jamais fait autant d'efforts, que ce soit pour ce qu'on appelle le très haut débit ou pour le déploiement de la 4G, c'est-à-dire la téléphonie mobile. Dans votre département, on va déployer 52 pylônes, dont 25 sont en cours. C'est une accélération manifeste. Tout n'est pas encore fini, mais notre objectif, d'ici 2-3 ans, c'est d'avoir résorbé les zones blanches. Mais en couverture numérique et de 4G, la France est le premier pays d'Europe ! On s'y met tous : l'État, l'Union européenne qui nous aide, le département qui assure partout la maîtrise d'ouvrage du déploiement du très haut débit, les Régions... C'est un effort collectif. Pour le monde rural, il n'y a pas de raison que, dans tous les villages, on n'ait pas le très haut débit, ni la 4G. C'est une question d'égalité. C'est aussi une question qui conditionne le développement économique de ces territoires.

L'agenda rural était une réponse, notamment, au mouvement des gilets jaunes. Trois ans après ce mouvement, ne croyez vous pas que la colère est encore en partie là, chez une partie des Français ?

Je pense que nous n'avons jamais autant fait pour le monde rural. C'est un homme, élu d'un territoire rural, qui vous dit ça et qui a vécu dans sa chair toutes les problématiques que vous dites, qui a compris les colères que pouvait susciter ce sentiment d'oubli, de déclassement, de désintérêt. Ça n'est plus vrai. 80% des communes rurales connaissent des hausses de population. Avec la crise sanitaire, le monde rural, qui est très cher au cœur des Français, l'est devenu encore davantage. Nous venons tous du monde rural. Il y a, dans cet agenda rural, des mesures très fortes de déploiement des services publics, de déploiement de la sécurité en milieu rural, de déploiement du système éducatif en milieu rural, du très haut débit et de la téléphonie en milieu rural, des questions de santé... On agit tous azimuts.

On considère le milieu rural comme un atout pour la France de demain. Plus que jamais, la France a besoin de son milieu rural. On va investir massivement dans les hôpitaux ruraux, dans les hôpitaux locaux. Ça s'appelle le Ségur de la santé. J'ai vu que ça bouge bien. C'est comme ça, concrètement, par des actions quotidiennes, qu'on va répondre à ces inquiétudes. Ces inquiétudes, je les comprends, je sais d'où elles viennent et ma responsabilité, désormais que je suis Premier ministre, est d'y répondre dans les territoires, là où ça se passe.

_*_de Thomas Malthus, économiste britannique du 19e siècle, qui prônait une doctrine politique de restriction démographie. L'expression s'emploie, par extension, pour désigner une politique démesurément restrictive.

_**_Cette proposition fait partie des propositions qui sont ressorties de la grande consultation citoyenne qu'a lancée France Bleu, intitulée "Ma France", et à laquelle vous pouvez participer en cliquant ici.