INTERVIEW - Les premiers dossiers de Pierre Hurmic : état d'urgence écologique et Girondins de Bordeaux

L'écologiste Pierre Hurmic est donc depuis ce vendredi officiellement maire de Bordeaux. Il a été élu lors du premier conseil municipal organisé pour des raisons sanitaires à l'Auditorium de Bordeaux. Il a pu s'installer dans l'après-midi dans son bureau au palais Rohan. Il va rassembler dimanche sa majorité pour un séminaire à Bazas dans le sud-Gironde. C'est là que seront notamment choisi les futurs adjoints qui devraient être élus lors d'un nouveau conseil municipal vendredi prochain. Mais dès son élection hier, dans son premier discours de maire, Pierre Hurmic a annoncé qu'il déclarait l'état d'urgence climatique à Bordeaux. Avant d'expliquer ce qu'il entend par là. Interview.

France Bleu Gironde : Qu'est-ce que l'état d'urgence climatique ?

Pierre Hurmic : Cela veut dire que toutes nos politiques doivent être examinées à la lueur de cet impératif. Quand je parle d'urbanisme et que je dis que nous ne construirons plus sur nos derniers espaces de nature car ils sont notre atout numéro un pour répondre à ce défi. Ces dernières années, ça n'a pas été un impératif, ça le sera dorénavant. On ne va rien raser. Certains quartiers sont sortis de terre, on peut en penser ce qu'on veut. En tous cas, on se battra pour l'avenir, pour les aménagements qui ne sont pas encore réalisés.

Qui dit urgence dit des mesures dès cet été ?

Oui, on va mettre des fontaines provisoires car Bordeaux manque de fontaines. On va végétaliser ce qui peut être fait dans l'urgence. On va également veiller à ce que les jardins publics soient ouverts tard le soir, jusqu'à minuit. En cas de chaleur caniculaire, les gens seront contents de prendre un peu de fraîcheur dans les jardins publics bordelais.

Je n'imagine pas que le club envisage de se mettre à dos la mairie.

Vous avez créé la polémique sur la présence de la voiture en centre ville. Qu'en est-il réellement ?

Je pense avoir été victime du buzz médiatique. J'ai dit que je pensais qu'à terme, la place de la voiture dans les centre-villes ne serait plus possible. Je n'ai pas dit que je voulais interdire la voiture. J'ai évoqué une échéance lointaine. Mon programme consiste à dire que pour faire reculer la voiture, il faut d'abord des alternatives de mobilité séduisantes, des circuits cyclables par exemple longs et sécurisés.

Vous avez également réclamé le départ du président des Girondins de Bordeaux, vous confirmez cette demande ?

Le dossier des Girondins est en haut de la pile des dossiers qui m'attendent. Avec le logement ou l'économie. Je vais rencontrer M. Longuépée. Je ne veux pas focaliser le débat sur sa personnalité. Il n'est pas le seul problème que rencontre actuellement ce club. Ce que je veux, c'est une nouvelle direction. Après s'être mis à dos les supporters, je n'imagine pas un seul instant que le club envisage de se mettre à dos la mairie.