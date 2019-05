Intrusion à la Pitié-Salpêtrière : François-Xavier Bellamy demande une enquête

François-Xavier Bellamy demande une enquête après les propos de Christophe Castaner. Le ministre de l'intérieur a parlé d'attaque de manifestants au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière mercredi dernier en marge du cortège parisien du premier mai. Sauf que de nombreux témoignages et vidéos démentent cette version et depuis plusieurs personnalités politiques demandent la démission du ministre de l'intérieur. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les Européennes a réagit sur France Bleu Azur et France 3 Cote d'Azur ce vendredi matin. Il attend d'en savoir plus mais demande que toute la lumière soit faite sur ce couac.

"Nous avons besoin de retrouver confiance en ceux qui nous gouvernent, ce n'est pas anodin. Le ministre de l'intérieur c'est celui qui a le devoir de communiquer des informations lorsqu'elles sont sûres et absolument avérées. "François-Xavier Bellamy.

Le candidat LR qui est en déplacement aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes affirme aussi que le ministre devra tirer toutes les conséquences de cet épisode s'il est avéré qu'il s'est exprimé trop vite.

"On parle ici d'un service d'urgence, si un service d'urgence a été volontairement attaqué c'est d'une gravité exceptionnelle"