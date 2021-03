Intrusion de militants d'extrême droite au Conseil régional d'Occitanie : des "idiots" dit Marine Le Pen

Marine Le Pen qualifie d'"idiots" les militants du mouvement d'extrême droite Action française, qui ont fait irruption jeudi à Toulouse au Conseil régional d'Occitanie, où se tenait une assemblée plénière. "Tous les gens qui se permettent d'entrer dans des cénacles démocratiques pour venir hurler je ne sais quoi sont des idiots", a déclaré la présidente du Rassemblement national dans l'émission Dimanche en politique sur France 3, ce dimanche 28 mars, citant également les militants écologistes d'Extinction Rebellion.

La patronne du RN condamne l'intrusion

"Comment ces gens peuvent penser qu'en entrant dans une assemblée démocratique en éructant on fait avancer ses idées ? Evidemment que je le condamne", a insisté la présidente du RN. Cette action des militants a déjà été condamnée par des élus locaux du Rassemblement National. Ainsi le conseiller régional et secrétaire départemental du parti en Haute-Garonne Julien Leonardelli condamnait dès vendredi sur France Bleu Occitanie les faits, mais aussi "l’amalgame qui est fait par Carole Delga [la président du Conseil régional] entre l'extrême droite et le Rassemblement National".

Une dizaine de militants d'Action française a fait irruption par la force jeudi au Conseil régional d'Occitanie et laissé dans les locaux de la Région une banderole avec le nom "Actionfrançaise.net" sur laquelle on pouvait lire "Islamo-gauchistes - traîtres à la France". Cette intrusion a déclenché de nombreuses réactions d'indignation, dont celle du président Emmanuel Macron qui a dénoncé une action qui reflète selon lui "le vrai visage de l'extrême droite". La présidente PS du Conseil régional Carole Delga a annoncé de son côté qu'elle allait déposer plainte.