Invasion du capitole à Washington : "Donald Trump incarne un conservatisme très radical qui existait déjà"

Le Congrès a certifié ce jeudi l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche après une journée d'une violence inimaginable mercredi à Washington, où des partisans de Donald Trump ont semé le chaos au sein même du Capitole, temple de la démocratie américaine. Le président élu Joe Biden a accusé Donald Trump d'avoir "déchaîné un assaut sans merci contre les institutions" démocratiques américaines. Retour sur ces événements avec Lionel Larré, président de l'université Bordeaux Montaigne et professeur de civilisation américaine.

France Bleu : la démocratie américaine est-elle en danger aujourd'hui ?

Lionel Larré : "La démocratie américaine n'est pas en danger dans le sens où elle est très solide. Cela fait maintenant plus de 240 ans qu'elle existe. Tous les quatre ans depuis 240 ans, il y a eu une élection, quel que soit le contexte. Ce qui s'est passé, cependant, est inouï. C'est-à-dire qu'une bande de supporteurs de Trump ont envahi le Capitole, qui est le symbole de la démocratie américaine. C'est l'énorme bâtiment à Washington qui rassemble le Congrès : la Chambre des représentants et le Sénat. Et mercredi devait avoir lieu un évènement qui n'est normalement qu'une formalité, c'est-à-dire la certification des bulletins des grands électeurs. Mercredi devait avoir lieu une sorte de rituel démocratique et c'est pour ça que les manifestants ont choisi ce jour-là pour envahir le capitole. La démocratie n'est pas en danger, mais ce qui s'est manifesté, c'est un peu une exacerbation d'une énorme division dans la société américaine, avec ces manifestants qui se sentent totalement désinhibés dans la manifestation de leur mécontentement et dans l'expression de ce qu'ils croient être une attaque contre leur démocratie."

Comment peut-on expliquer que les tensions explosent à ce point ?

"C'est effectivement inouï, mais ce n'est finalement pas très surprenant puisque la société américaine est très divisée et depuis très longtemps. Si je voulais faire mon historien, je dirais que c'est le cas depuis le tout début mais, en fait, le mouvement conservateur s'est radicalisé depuis les années 60 environ. Et Donald Trump, incarne un conservatisme très radical, mais qui existait déjà. Il en a été une figure assez exemplaire, et ça s'est un peu cristallisé sur lui, mais c'est une manifestation de divisions qui sont très profondes. Là, ce qui s'est manifesté mercredi, c'est effectivement ce mouvement qui, comme je le disais, s'est désinhibé et que Trump lui-même a aidé à désinhiber puisqu'il a libéré une parole. Il a encouragé cette manifestation puisqu'il continue à dire que le vote a été frauduleux même s'il dit aujourd'hui qu'il veut que la 'passation soit ordonnée', ce sont ses mots."

La passation de pouvoir doit avoir lieu le 20 janvier. Joe Biden va t-il finalement devoir toujours éteindre des incendies pendant son mandat ?

"Je ne pense pas que ce genre de manifestation soit récurrente sous son mandat, mais bon, je peux me tromper. Ce que l'on peut craindre, c'est que le jour de l'investiture, le 20 janvier, il y ait d'autres manifestations de ce style-là.

Par contre, ce que Biden va devoir faire ou tenter de faire, c'est de réparer un petit peu ces divisions, de réunir de nouveau le pays. C'était d'ailleurs la teneur de son discours d'acceptation de la victoire. C'est une tâche très lourde parce que c'est une société très divisée dans laquelle le racisme est encore très présent. Et puis, il y a chez les supporteurs de ce 'Trumpisme', comme on l'appelle maintenant, quelque chose qui, là aussi, existe depuis très longtemps : un anti gouvernement, un anti Washington, un anti élite, qui est très présent dans la société et qu'il ne résoudra pas. Ce qu'il peut tenter de faire, c'est d'apaiser les choses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'incendies à éteindre, justement."