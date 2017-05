Investi par En Marche pour les législatives, Romain Grau (LR) embarrasse la droite catalane

Romain Grau (LR) sera le candidat d'En Marche le mois prochain dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales face notamment à Daniel Mach, le candidat officiel des Républicains. Romain Grau assure aussi qu'il restera malgré tout premier adjoint à la mairie de Perpignan.

La campagne promet d'être animée dans la première circonscription des Pyrénées-Orientales (celle qui englobe une bonne partie de Perpignan mais aussi les communes de Pollestres, Toulouges et Bompas). Ce jeudi, un poids lourds des Républicains dans le département, Romain Grau (41 ans) y a été investi par En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, le président-élu de la République.

"Comment le centre ou la droite ne se sont pas bagarrés pour que je porte une parole ? "

Romain Grau, premier adjoint à la mairie de Perpignan mais aussi élu à l'agglo de Perpignan et au conseil départemental se retrouve donc notamment face à Daniel Mach, le candidat officiellement investi par Les Républicains. Les deux hommes se connaissent très bien : Romain Grau était le suppléent du maire de Pollestres quand celui-ci a été élu à l'Assemblée Nationale entre 2007 et 2012 !

Invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin, Romain Grau a mis en avant son CV sans fausse modestie : "Je suis un ancien élève d'HEC et de l'ENA. Je dirige la plus grande entreprise industrielle du département [EAS avec 250 salariés]. Comment le centre ou la droite ne se sont pas bagarrés pour que je porte une parole ? " Interrogé aussi sur ses liens avec le nouveau chef de l'Etat, avec qui il était dans la même promotion à l'ENA en 2004, Romain Grau refuse de parler de copinage : "Je connais bien Emmanuel Macron. Il me connaît bien. Peut-être connaît-il mes compétences ?"

"Emmanuel Macron me connaît bien. Il connaît peut-être mes compétences... " dit Romain Grau Copier

Romain Grau a démarré la politique il y a une vingtaine d'années. Il a d'abord milité à gauche avant de rejoindre le camp de la droite : "Quand j'étais à gauche, on me disait que j'étais trop à droite et à droite, on me reprochait d'être trop à gauche... " Romain Grau avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre à l'automne dernier.

Cette investiture pourrait néanmoins coûter cher à Romain Grau. "Les exclusions des élus ne se décident pas au niveau local mais, à mon sens, si j'écoute François Baroin, je pense que Romain Grau sera exclu du parti " a réagi François Lietta, le chef de file LR dans les Pyrénées-Orientales.

Romain Grau sera sans doute exclu par les instances nationales des Républicains explique François Lietta Copier

Romain Grau affirme en revanche, sur France Bleu Roussillon, qu'il rester le premier adjoint à la mairie de Perpignan : "_Oui je continuerai dans cette majorité LR, UDI et centre-droit .Je suis le premier adjoint en charge des finances, c'est un domaine crucial. Le maire Jean-Marc Pujol est mon ami . Il est d'accord. Je lui ai annoncé que je respecterai un code de bonne conduite avec les élus de la ville qui militent pour d'autres candidats et que je mettrai en suspend mes délégations le temps de la campagne mais je les reprendrai le lendemain de l'électio_n". Le maire de Perpignan, toujours très disponible d'habitude pour les médias, n'a pas souhaité réagir. Mi-mars, Jean Marc Pujol avait retiré sa délégation d'adjoint à Brice Lafontaine quand celui-ci avait déclaré soutenir Emmanuel Macron.