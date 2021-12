Investiture LR : Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent à voter pour Valérie Pécresse

Éliminés jeudi de la course à l'investiture LR au premier tour du congrès, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin ont appelé à voter pour Valérie Pécresse au second tour. La présidente de la région Ile-de-France et le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti sont qualifiés.

Éliminés jeudi de la course à l'investiture LR au premier tour du congrès, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin ont appelé à voter pour Valérie Pécresse au second tour. La présidente de la région Ile-de-France s'est qualifiée en remportant 25% des voix des adhérents Les Républicains, juste derrière le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti (25,59%).

Dès l'annonce des résultats, le président de la Région Hauts-de-France a appelé à voter pour son homologue francilienne. "Je n'ai pas réussi à convaincre pour figurer au second tour et l'emporter", a-t-il déclaré, en ajoutant que le plus important pour lui est "ce rassemblement et cet idéal pour lequel je continuerai de me battre". "Valérie Pécresse est la plus proche de ce que nous pouvons avoir comme valeurs communes", a commenté sur franceinfo Valérie Debord, vice-présidente LR de la région Grand Est, soutien de Xavier Bertrand. "C'est aujourd'hui Valérie vers qui nous pouvons le plus facilement nous tourner", a-t-elle ajouté.

Philippe Juvin puis Michel Barnier lui ont emboîté le pas. "Je lui apporte mon soutien", a affirmé ce dernier sur twitter, en se disant "fier d'avoir mené une campagne digne et respectueuse".

"Je connais Valérie Pécresse et je sais que c'est une femme qui peut amener la droite à la victoire", a pour sa part déclaré le maire LR de La Garenne-Colombes, arrivé en dernière position avec 3,13% des voix. La présidente de la région Ile-de-France "défend la droite européenne et humaniste", a-t-il souligné.

Deux profils

Décrite comme attachée aux valeurs républicaines, Valérie Pécresse, 54 ans, qui était la seule femme en lice, va maintenant tenter d'imposer sa ligne libérale sur l'économie et ferme sur le régalien, face à Eric Ciotti (56 ans). Parti comme outsider, le député des Alpes-Maritimes assume des propositions chocs et défend un programme mêlant "autorité, identité, liberté" (préférence nationale sur l'emploi et le logement, retour au droit du sang, "Guantanamo à la française" pour les islamistes les plus dangereux...)

Ancienne ministre de Nicolas Sarkozy (Enseignement supérieur et Budget), la présidente fraîchement réélue de l'Ile-de-France mise sur son expérience à la région, jouant les cartes de la compétence et de la fermeté. Elle promet notamment de durcir le droit à la nationalité et aux allocations, de supprimer 200.000 postes de fonctionnaires et d'augmenter "de 10% les salaires nets" sous 3.000 euros.

Le vainqueur connu samedi à 14h30

Le premier des deux tours du scrutin électronique s'était ouvert à 8h mercredi et s'est achevé ce jeudi à 14h. Le vote pour le second tour aura lieu de vendredi à partir de 8h jusqu'à samedi 14h. Le vainqueur sera connu à 14h30. Christian Jacob, président des Républicains, s'est félicité du taux de participations établi à 80,89% des adhérents. 139.918 personnes sont appelées à voter : des adhérents des Républicains à jour de leur cotisation au 16 novembre dernier. C'est très loin des quelque 4 millions d'électeurs de 2016, mais il s'agissait alors d'une primaire ouverte où chacun, moyennant 2 euros et une profession de foi, pouvait voter.