Investiture, nouveau gouvernement, législatives : ce qui attend le futur président qui sera élu dimanche

Une fois le second tour de l'élection présidentielle passé et l'un des deux candidats élu, ce dimanche, plusieurs dates importantes rythmeront encore la vie politique ces prochaines semaines.

Les résultats définitifs de l'élection

Dimanche, à 20 heures, les derniers bureaux de vote fermeront et les instituts de sondage seront en mesure de donner le nom du gagnant de l'élection présidentielle. Mais les résultats définitifs, eux, ne seront pas officialisés avant mercredi.

"Lundi, dans la journée, on a un enregistrement définitif des résultats sur la base de tous les résultats qui ont été recollés de tous les bureaux de vote et qui sont centralisés par le ministère de l'Intérieur", détaille le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille. "Il faut attendre s'il y a des éventuelles contestations, qui sont tranchés très rapidement par le Conseil constitutionnel" avant que le président de l'institution, Laurent Fabius, proclame officiellement le résultat de l'élection, mercredi 27 avril.

Un dernier conseil des ministres

Mercredi 27 avril également, un Conseil des ministres, le dernier ou avant-dernier du président dont le mandat s'achève, doit avoir lieu. A cette occasion, le président sortant "peut adopter un certain nombre de décrets, faire des nominations et, s'il y a encore des ordonnances qui sont en chantier, les faire passer", selon Jean-Philippe Derosier, mais si Emmanuel Macron est réélu, "il ne va pas se passer grand chose", prévient le constitutionnaliste.

La démission du gouvernement

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il démissionnerait, ainsi que son gouvernement, "dans les jours qui suivent" le second tour, si Emmanuel Macron est réélu. "Après cette réélection, dans les jours qui suivent, comme le veut la tradition, je présenterai ma démission et celle du gouvernement au président de la République", a-t-il expliqué. Le chef du gouvernement "présente sa démission au président de la République pour que celui-ci puisse, le cas échéant, tenir compte des résultats électoraux, soit en reconduisant son Premier ministre soit en en nommant un autre", explique Jean-Philippe Derosier.

Cependant "rien n'oblige Jean Castex à présenter sa démission", met en garde le professeur de droit public, d'autant que "tant qu'il n'y a pas eu les élections législatives, il bénéficie du soutien" de l'Assemblée nationale. Dès lors, si Marine Le Pen était élue, elle ne pourrait "pas le congédier, le renvoyer, changer de Premier ministre tant que lui ne démissionne pas", et ce jusqu'aux élections de juin.

La passation de pouvoir et la cérémonie d'investiture

"Si jamais c'est Marine Le Pen qui est élue, il y aura une passation de pouvoir entre les deux qui devrait intervenir au plus tard le 13 mai", date de fin du mandat du président sortant. Elle devrait avoir lieu le 27 ou le 28 avril, a déjà indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du dernier Conseil des ministres.

Cette "réunion traditionnelle entre le président sortant et la présidente élue" permet aux deux de "se retrouver à huis clos pour être informé d'un certain nombre de sujets, la fameuse transmission des codes nucléaires et certains renseignements de première importance", poursuit le constitutionnaliste.

S'ensuit la cérémonie d'investiture, qui aura lieu quel que soit le vainqueur. En cas de réélection, elle est généralement "réduite au minimum" précise le Conseil constitutionnel, comme en 1988 et en 2002. A l'occasion de cette cérémonie, _"le président du Conseil constitutionnel va donner lecture des résultats, les proclamer solennellement et l'instituer président de la République", avec remise de la Grand Croix de la Légion d'honneur. "A partir de là, il ou elle pourra commencer à exercer son mandat"_, explique Jean-Philippe Derosier.

Un nouveau Premier ministre nommé

La nomination du nouveau chef du gouvernement peut intervenir juste après l'intronisation du président de la République "ou en attendant 24 ou 48 heures", comme ce fut le cas il y a cinq ans. Un nouveau gouvernement sera ensuite constitué.

La campagne et les élections législatives

La campagne pour les élections législatives s'ouvrira officiellement le 30 mai. Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022, pour renouveler l'intégralité de l’Assemblée nationale, soit 577 députés. Si le président sortant bénéficie d'une majorité, il pourra appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Dans le cas contraire, il devra nommer un Premier ministre de la majorité qui a remporté ces élections législatives. C'est le régime de la "cohabitation".

Si n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales et que vous souhaitez voter au prochaines élections législatives de 2022, vous pouvez le faire jusqu'au 4 mai en ligne, jusqu'au 6 mai en mairie ou par courrier.

Les comptes de campagne

Les candidats devront déposer leur compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le 24 juin. Ce dernier doit "retracer toutes les recettes et toutes les dépenses engagées en vue de l’élection", précise la CNCCFP. Les dépenses et les recettes doivent être justifiées.

La CNCCFP a six mois maximum pour "approuver, réformer ou rejeter" les comptes de campagne.