INVITÉ ─ Christian Dupessey, maire PS d'Annemasse et soutien de Manuel Valls : "sa deuxième place n'est pas un échec"

Benoît Hamon est arrivé en tête du premier tour de la primaire de la gauche. Le frondeur du PS devance Manuel Valls. Une déception pour le maire d'Annemasse (74), Christian Dupessey, soutien de l'ancien Premier ministre. Mais ça n'est pas un échec pour autant.

Situation délicate pour Manuel Valls. Les électeurs l'ont placé juste derrière le frondeur, Benoît Hamon, arrivé en tête des suffrages. La déception est grande chez les soutiens de l'ancien Premier ministre mais cette deuxième place n'est pas un échec pour autant selon le maire d'Annemasse (74), Christian Dupessey, invité ce lundi matin sur France bleu Pays de Savoie.

Vers 21h, le couperet tombe. Benoît Hamon obtient plus de 36% des voix. Manuel Valls, lui, est distancé avec 31% des suffrages. Cela laisse peu de marge de manœuvre pour l'ancien Premier ministre mais ce "résultat était attendu" selon Christian Dupessey.

Manuel Valls n'a pas convaincu la majorité des électeurs de gauche qui se sont déplacés dans les bureaux de vote. La stature de Premier ministre a sûrement joué en sa défaveur selon Christian Dupessey :

"Ça n'est pas un échec puisqu'il est au second tour. C'était compliqué car Manuel Valls a porté, seul, le bilan de cinq années de gouvernement. Quand on sort d'un gouvernement, on a un handicap. Tous les Premiers ministres qui se sont présentés ont rencontré des difficultés. Une nouvelle élection commence désormais avec un grand débat avec Benoît Hamon qui sera passionnant."