INVITÉ - Dominique Martin, député européen Front national, conseiller municipal opposition Cluses

En Haute-Savoie le Front national n'est que 3 ème derrière François Fillon et Emmanuel Macron tandis qu'en Savoie le vote est conforme aux résultats nationaux. Où sont les réservoirs de voix du Front national ?

Dominique Martin y croit dur comme fer : Marine Le Pen a toutes les chances de l'emporter le 7 mai prochain au second tour de l'élection présidentielle. La candidate du FN est créditée de 77 918 voix en Haute-Savoie (18,84 %) et de 52 448 voix en Savoie (21,71 %). Le député européen, membre du bureau national du FN et conseiller municipal d'opposition à Cluses depuis 1989 compte sur des reports de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon mais aussi sur l'abstention de ces électeurs. "Il n'y a qu'un million de voix qui sépare Monsieur Macron de Marine Le Pen, c'est facilement rattrapable" affirme Dominique Martin.

ECOUTER : l'Itw en intégralité de Dominique Martin, député européen FN (durée : 7'24)