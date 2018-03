Après l'attaque terroriste de l'Aude, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti réclame une modification de la constitution française pour pouvoir enfermer préventivement les individus fichés S et qui présentent un danger potentiel pour la population.

Alpes-Maritimes, France

"On interne bien des personnes qui présentent des risques psychiatriques pour notre société. Là, c'est la même chose." Sur France Bleu Azur ce mardi matin, le député des Alpes Maritimes Éric Ciotti réclame l'enfermement préventif des individus fichés S et qui présentent un risque potentiel pour la population. Sauf qu'être fiché S n'est pas une preuve de culpabilité et il est impossible aujourd'hui en France d'enfermer quelqu'un, s'il n'a pas commis un délit, c'est la constitution qui l'interdit.

Sur la même ligne que Laurent Wauquiez

Éric Ciotti propose donc de changer la constitution pour s'adapter au contexte terroriste. "On a le devoir de protéger nos concitoyens, arrêtons avec la naïveté. Il faut changer la constitution pour nous protéger". Comme Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, le député azuréen réclame aussi l'expulsion des Fichés S étrangers.