Ce dimanche se tient à Hayange la 5e édition de la fête du cochon, instaurée par le maire du Rassemblement national (ex FN) Fabien Engelmann. Elle a lieu en même temps que la journée de rentrée du Rassemblement national en Moselle et celle de Florian Philippot pour les Patriotes à Forbach.

Hayange, France

Il y a beaucoup d'événements ce dimanche 2 septembre en Moselle à la droite de la droite : Florian Philippot fait sa rentrée politique à Forbach, les fédérations du Rassemblement national (ex FN) en Moselle et Meurthe-et-Moselle font aussi leur rentrée du côté de Vic sur Seille, à Lagarde avec le député RN Gilbert Collard, et il y a la fête du cochon à Hayange. Fabien Engelmann, le maire RN d'Hayange, ne sera donc pas avec sa famille politique dimanche et n'a pas de regrets : "Les fédérations locales organisent leur repas de rentrée, ça existe déjà depuis depuis pas mal d'années. Non, moi je serai évidemment en tant que maire de ma ville à la fête du cochon et je ne souhaite pas la politiser."

Et même si le slogan cette année "Fier de notre culture" ressemble à un slogan du Front national, Fabien Engelmann assure que ce n'est pas le cas et affirme :"On est fier de notre culture sans être contre celle des autres". L'an dernier, 3 chanteuses( Eve Angeli Enzo Enzo et Caroline Leob) qui devaient venir chanter pour la fête du cochon à Hayange avaient annulé leur venue parce qu'elles ne voulaient pas être associées à cet événement, leur producteur assurant que la mairie d'Hayange n'avait pas été claire sur ses intentions. Cette année, en revanche, pas de polémique, des artistes moins connus sont au programme.