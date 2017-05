INVITÉ - Guillaume Gibouin, conseiller régional MoDem, référent En Marche en Haute-Savoie

La Haute-Savoie a donné 68,60% des suffrages à Emmanuel Macron tandis qu'en Savoie, le candidat d'En Marche atteint 64,74 % des voix. Mais l'abstention a progressé de trois points entre les deux tours. Quelle suite pour le mouvement lancé en avril 2016 ?

Pas de liesse dans les rues des Pays de Savoie, pas de déclaration à l'emporte-pièce, les militants d'En Marche ont de suite mesuré les circonstances exceptionnelles qui ont permis l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence de la République ce 7 mai. Si les fidèles se sont retrouvés pour fêter cette victoire dimanche soir, dès lundi matin les esprits sont préoccupés par la suite. Ce que confirme Guillaume Gibouin, référent En Marche pour la Haute-Savoie :

"Emmanuel Macron, depuis le début, a toujours dit qu'il souhaitait s'adresser à tous les Français, qu'il y avait besoin de réconcilier les Français entre eux et en se fixant dès hier soir l'objectif que l'extrême-droite ne soit pas au second tour de l'élection de 2022. Je crois que c'est cet objectif-là qu'il faut retenir. On a une exigence de résultat importante, c'est cela qu'il va falloir assumer sur ce quinquennat."

Entretien en intégralité de Guillaume Gibouin, référent En Marche pour la Haute-Savoie (durée : 6'17)