INVITÉ - Hervé Gaymard, député LR, président du Conseil départemental de la Savoie

Hervé Gaymard a choisi, ce sera le Conseil départemental. Le député LR de la Savoie, entré en 1993 à l'Assemblée nationale, ne se représentera pas aux législatives de juin prochain.

Hervé Gaymard, député LR et président du Conseil départemental de la Savoie vient d'annoncer qu'il choisissait son mandat au département plutôt que la députation en raison de la loi sur le cumul des mandats.Mais il n'en reste pas moins impliqué fortement au niveau national. Après avoir soutenu activement la candidature d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre, il a eu un peu plus de mal à se mobiliser pour François Fillon .Quoi qu'il en soit, il était à ses côtés la semaine dernière lors de son meeting à Lyon mais le président du département a sans doute d'autres objectifs en vue maintenant : faire élire son successeur Vincent Rolland en Tarentaise et promouvoir la fusion de la Savoie et de la Haute-Savoie.

ECOUTER : itw en intégralité d'Hervé Gaymard, député LR, président du Conseil départemental de la Savoie (durée : 6'47)