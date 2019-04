INVITE : Jean-Baptiste Gastinne, le nouveau maire du Havre, veut faire de l'éducation populaire sa priorité

Jean-Baptiste Gastinne, nouveau maire du Havre, était notre invité ce lundi 1er avril. Il a annoncé sur notre antenne sa candidature aux élections municipales de 2020. Retour, avec lui, sur l'affaire Lemonnier et sur ses priorités : l'aménagement de la ville et son projet pour l'éducation populaire.

Le Havre, France

Jean-Baptiste Gastinne, 51 ans, a été élu nouveau maire du Havre lors d'un conseil municipal extraordinaire samedi 30 mars, après la démission de Luc Lemonnier. Invité de France Bleu Normandie, ce lundi 1er avril, il est revenu sur l'affaire Lemmonier et sur sa vision pour le Havre et les Havrais, pour l'année à venir et pour les suivantes, puisque Jean Baptiste Gastinne l'assure "je serai candidat aux élections municipales en 2020, sauf si Edouard Philippe souhaitait revenir au Havre".

Concernant les photos à caractère pornographique envoyées par Luc Lemonnier, Jean Baptiste Gastinne insiste : "c'est une affaire privée, rien ne pouvait laisser entendre qu'il s'agissait d'autre chose qu'une affaire privée. J'ai hâte de passer à autre chose, les Havrais aussi ont hâte de tourner la page." La démission de Luc Lemmonier est une "bonne décision", affirme Jean-Baptiste Gastinne. Une décision qui doit maintenant permettre à la majorité de poursuivre ses actions au service des Havrais. "On a encore beaucoup de choses à faire," estime le nouveau maire du Havre.

Jean-Baptiste Gastinne promet de continuer à aménager la ville, de terminer les gros chantiers en cours, à savoir l'aménagement du Quai de Southampton, de la cité numérique et de la place Danton.

Mais sa priorité à venir concerne l'éducation. "J'ai pris une initiative importante à mes yeux, le lancement - dans les prochaines semaines - d'un projet ambitieux autour de l'éducation populaire". Pour Jean-Baptise Gastinne, il s'agit de répondre à la crise que connait la France depuis 5 mois et au mouvement des gilets jaunes. "J'ai considéré qu'à des problèmes de fond, on devait apporter des solutions de fond et, pour moi, ces solutions passent par la culture et par l'éducation." L'objectif du nouveau maire est d'assurer la réussite éducative : "c'est un gage d'insertion dans la vie sociale, c'est un gage d'insertion dans la vie professionnelle et c'est aussi un gage de cohésion sociale."

Il s'agira, selon lui, d'aller encore plus loin que ce qui a déjà été fait par la majorité municipale. "On est crédible sur ce sujet, insiste le maire, parce qu'on vient d'adopter un projet d'innovation sociale, on a "Le Havre en forme" qui valorise l'éducation par le sport, on a "Lire au Havre", donc lancer ce projet va donner encore plus de cohérence à ce que nous faisons déjà."

Jean-Baptiste Gastinne espère reconduire ses projets après 2020. Il l'assure, il sera candidat aux prochaines élections municipales, "sauf si, précise-t-il, Edouard Philippe souhaitait revenir au Havre". Par ailleurs, il a choisi de conserver son poste de vice-président en charge des transports et des ports de la région Normandie. Il devrait également être élu président de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole. L'élection aura lieu ce jeudi 4 avril, en même temps que l'élection des vices présidents et de tous les membres du bureau.